Войти
ЦАМТО

Япония на запрос властей Украины направит Киеву фургоны и малоразмерные БЛА

562
0
0
Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

ЦАМТО, 4 августа. Япония по запросу украинской стороны направит Киеву гражданские фургоны и малоразмерные БЛА. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении японского Министерства обороны.

"В ответ на запрос от правительства Украины мы направим властям Украины новые гражданские автомобили (фургоны) и малоразмерные БЛА. Министерство обороны и Силы самообороны Японии продолжат оказывать максимально возможную помощь Украине", – отмечается в сообщении ведомства.

При этом в пресс-релизе не уточняется, сколько именно фургонов или беспилотников планируется передать, а также когда это будет реализовано.

В марте Япония направила Украине помощь в виде нелетального снаряжения: бронежилеты, шлемы, теплая одежда, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы для Сил самообороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Проекты
БПЛА
ОНД
Похожие новости
20.04.2022
Япония намерена поставить ВС Украины беспилотники и средства химзащиты
25.03.2022
Удар «Кинжалом», мины в Черном море, беспилотник в Хорватии
29.06.2021
Буря над морем
13.06.2018
Оружие на любой вкус
29.05.2018
Третий не лишний. Как США планируют увеличить поток оружия на Украину
18.08.2014
Опасность высокого напряжения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:57
  • 26
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 11:38
  • 1
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 09:46
  • 29907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.08 09:39
  • 76
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт
  • 05.08 03:15
  • 4
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 22:22
  • 1
На МКС отправят робота для дистанционной хирургии
  • 04.08 16:22
  • 1
«Терминатор» для белорусских Вооруженных Сил
  • 04.08 12:15
  • 2
На Украине применили новейшую снайперскую винтовку "Сталинград"
  • 04.08 11:27
  • 1
Когда польские войска войдут на территорию Украины?
  • 04.08 11:17
  • 39
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 04.08 11:07
  • 2
Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»
  • 04.08 08:22
  • 109
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 04.08 07:46
  • 1
Лавров: Роскосмос создает инфраструктуру для зондирования Земли с коллегами из Мьянмы