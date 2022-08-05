Япония на запрос властей Украины направит Киеву фургоны и малоразмерные БЛА

ЦАМТО, 4 августа. Япония по запросу украинской стороны направит Киеву гражданские фургоны и малоразмерные БЛА. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении японского Министерства обороны.

"В ответ на запрос от правительства Украины мы направим властям Украины новые гражданские автомобили (фургоны) и малоразмерные БЛА. Министерство обороны и Силы самообороны Японии продолжат оказывать максимально возможную помощь Украине", – отмечается в сообщении ведомства.

При этом в пресс-релизе не уточняется, сколько именно фургонов или беспилотников планируется передать, а также когда это будет реализовано.

В марте Япония направила Украине помощь в виде нелетального снаряжения: бронежилеты, шлемы, теплая одежда, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы для Сил самообороны.