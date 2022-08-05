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ЦАМТО

Азербайджан закупил ДУМ разминирования MEMATT турецкого производства

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Военнослужащие ВС Азербайджана и Турции
Военнослужащие ВС Азербайджана и Турции.
Источник изображения: mod.gov.az

ЦАМТО, 4 августа. По информации турецких СМИ, в рамках подписанного с МО Азербайджана соглашения турецкая компания ASFAT (Turkish Military Factory and Shipyard Management) поставила 13 гусеничных дистанционно управляемых машин (ДУМ) разминирования MEMATT.

Таким образом, общее количество экспортированных в Азербайджан машин MEMATT достигло 20 ед.

По информации Turkish Defence News, в 2021 году ASFAT экспортировала в три государства в общей сложности 10 машин разминирования MEMATT: шесть в Азербайджан, две – в Того и две – в Буркина-Фасо.

Как предполагается, заказанные Азербайджаном машины MEMATT будут использоваться для обезвреживания мин на территории Нагорного Карабаха и прилегающих районах.

Максимальная боевая масса MEMATT (с оборудованием и топливом) – 12992 кг. Машина оборудована дизельным двигателем DEUTZ-TCD2013L62V мощностью 200 кВт, может развивать скорость до 4 км/ч. Скорость при разминировании – 0,5-1 км/ч. За час машина расчищает от мин территорию протяженностью 1 км и шириной 1,7 м. ДУМ имеет V-образное днище, покрыта броней Armox 500T и выдерживает подрыв на мине, эквивалентной 8 кг ТНТ. Дистанционное управление машиной возможно с расстояния 500 м.

Как сообщает Caspian News, помимо MEMATT, Национальное агентство разминирования Азербайджана (ANAMA) также использует три ДУМ разминирования Bozena-4 и две Bozena-5 словацкого производства, одну машину разминирования MV-4 хорватского производства и одну машину разминирования AARDVARK британского производства. Ожидается, что в ближайшее время к ним также присоединится Revival-P1 азербайджанского производства.

По заявлению представителей ANAMA, для обезвреживания мин, неразорвавшихся боеприпасов, боевых частей и ракет в зоне боевых действий потребуется 5-6 лет, а на заминированных территориях – 10-13 лет.

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Страны
Азербайджан
Буркина-Фасо
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