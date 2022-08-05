Косово грозит стать еще одним очагом "опосредованной войны" в Европе

Нынешняя напряженная ситуация в Косово — это лишь заурядный эпизод или расширение географии конфликта между мощными державами на территории Европы?

Недавняя эскалация в Косово опасна насколько, что может перерасти в вооруженный конфликт, пишет Advance. Если в него вмешаются мощные державы, то регион станет еще одной точкой "опосредованной войны"— через третьи страны.

Д. Марьянович

Ситуация в Косово снова обострилась. На этот раз даже больше, чем обыкновенно, в том числе потому, что эскалация рассматривается в контексте масштабного конфликта, разворачивающегося на территории Европы. Разумеется, речь об Украине. Весьма значителен сам факт того, что Россия немедленно сделала заявление и поддержала Белград, тогда как западная сторона, конечно, выразила свою поддержку косовской власти.

Я напомню, что конфликт в Косово завершился в 1999 году, но на самом деле так и не был решен. В 2008 году Косово провозгласило независимость, но ее не признала Сербия, которая по-прежнему считает Косово частью территории своего государства. Хотя на деле вот уже много лет сербским администрациям понятно, что с тех пор, как там разместились силы НАТО, Косово не вернуть. На севере Косово продолжает проживать сербское население, что служит источником напряженности уже много лет.

Разумеется, этнические сербы на севере Косово не признают власть Приштины. Напряженность резко возрастает в ситуациях, когда Приштина пытается навязать какие-то решения на всей своей территории, то есть той, которую считает своей. К ней относится и косовский север, где проживают сербы. Так было и в выходные. Приштина попыталась реализовать решение, согласно которому все регистрационные автомобильные номера в Косово должны стать единообразными с первого августа. Иными словами, регистрационные номера, которые сейчас используются на севере, а это около десяти тысяч автомобилей и другой техники с символом КМ (Косовская Митровица), считались бы недействительными, и их хозяевам пришлось быть изменить номера на единые с символами RKS (Республика Косово).

На самом деле Приштина на протяжении многих лет считала сербские номера нелегальными, но до сих пор относилась к ним терпимо. Кстати, эти номера выдаются в Сербии, а точнее в полицейском управлении Косовской Митовицы, но находится оно не в Митровице, а в городе Рашка на территории Сербии.

Этнические сербы ни за что не хотят менять свои регистрационные номера, как и все остальные документы.

Я напомню, что сегодня на территории Косово проживают около 25 тысяч сербов (данные согласно последней переписи населения в 2011 году). Это всего полтора процента от всего населения. 93% жителей Косово — албанцы: их около 1,6 миллионов.

Сербия считает Косово колыбелью собственной нации, особенно с XIX века, и поэтому ей очень трудно смириться со сложившейся ситуацией. Напомню, что Косово входило в состав Сербии в Средние века, а потом этим регионом распоряжались турки, но и тогда сербскому населению удалось там удержаться. Наконец, в 1912 году Косово вновь отходит Сербии, которой оно потом принадлежало целый век.

В конце 90-х разразился жестокий конфликт между сербами и косовскими албанцами. В 1999 году в противостояние вмешался НАТО, выступив на стороне албанцев. Под натиском международных сил под предводительством США сербские силы были вынуждены отступить. Тогда многие сербы массово бежали из Косово. Согласно переписи населения в 1991 году, в Косово проживали 194 190 сербов.

Сегодня Косово де-факто живет под иностранным военным надзором, и там все еще размещены более трех тысяч военнослужащих НАТО в рамках миротворческой миссии Иными словами, миссию НАТО оставили в Косово, чтобы Сербия не пыталась вернуть себе контроль над частью Косово.

Именно это в основном и позволило поддерживать статус-кво в последние два десятилетия. Однако сейчас вновь растет напряженность, и царит определенное беспокойство в связи с тем, что конфликт может расшириться за пределами Сербии и Косово.

В прошлом международное сообщество не раз предпринимало попытки снизить напряженность, однако решения, которое привело бы к устойчивому миру и компромиссу, так и не было найдено. Поэтому косовский конфликт остается одним из европейских "замороженных конфликтов", и кто-то может им опасно воспользоваться в момент, когда в Европе вообще напряженная обстановка. В такой момент, как сейчас.

Не стоит отдельно напоминать, что Сербия — один из главных и немногочисленных союзников России в Европе. Уже поэтому Сербия находится в крайне деликатной ситуации, особенно учитывая тот факт, что Белград питает надежды на вступление в Европейский Союз. Давление ожидаемо велико, как извне, так и внутри, поскольку в смутные времена многие страны рассматривают кризис как потенциальную возможность. Показательный пример — турецкая блокада вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция настаивала на своем, пока эти страны не выполнили ее требования и не отказались от поддержки курдских группировок.

Есть мнение, что недавняя эскалация в Косово опасна насколько, что может перерасти в вооруженный конфликт. Однако допустить такое трудно. Ведь если бы войска Сербии решились на интервенцию, это неминуемо привело бы к непосредственной конфронтации с силами НАТО, которые размещены в Косово.

Хорошая новость заключается в том, что косовские власти после начала эскалации отложили реализацию новых мер, связанных с регистрационными номерами. Однако меры, я подчеркну, только отложены — на месяц. Иными словами, эскалация может повториться в сентябре.

После того как косовские власти решили отложить нововведения, они обвинили Сербию в попытке дестабилизировать Косово. То есть в Приштине считают, что волнения, блокирование дорог (там случались и перестрелки) и все остальное, что происходило в выходные, напрямую координировались Белградом. По их мнению, Сербия воспользовалась этническими сербами на севере Косово как пешками для обострения обстановки. Не удивительно, что сербы, в свою очередь, уверены — все это устроено ради дестабилизации обстановки Приштиной, а быть может, ее западными союзниками, чтобы тем самым оказать давление на Белград, а опосредованно и на Москву.

Сербский президент Александр Вучич заявил вчера, что текущая ситуация в Косово "еще никогда не была столь сложной", а также отметил, что Сербия "победит, если на нее нападут".

Премьер Косово Альбин Курти заявил, что это Вучич подстрекает нынешние беспорядки. "Ближайшие часы, дни и недели будут провокационными и трудными", — сказал он.

Но главное заявление поступило из НАТО, который на этот раз не преуменьшал серьезность происходящего, а откровенно высказался об эскалации. В НАТО заявили, что готовы вмешаться военными средствами, "если стабильность окажется под угрозой". Да, в альянсе подчеркнули, что Приштина и Белград "продолжат переговоры", но в то же время отметили: "Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать мир и безопасность Косово".

Наконец, высказалась и Россия. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что "радикальные косовские власти" пытаются выдавить сербов с севера Косово.

"Это очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий", — заявила Захарова.

Что происходит сейчас? Косовская полиция сообщила, что разобрала две баррикады на севере, и что сейчас обстановка спокойная. Сербское управление по делам Косово сообщило сегодня, что группа албанцев совершила "опасную провокацию", проехав через населенный пункт Врбовац со смешанным населением, размахивая флагами Освободительной армии Косово. Говорится, что этим и подобными поступками они хотят запугать местное сербское население.

Что ждет Косово в долгосрочной перспективе? Сербам будет все труднее и труднее сдерживать местное население в Косово, и еще один конфликт, особенно если в него (опять) включится НАТО, может привести к окончательному изгнанию сербского населения из Косово. Ясно, что вероятным такой сценарий считают и в Приштине. Он устраивает ее по практическим соображениям, ведь нерешенный территориальный вопрос мешает Косово интегрироваться в некоторые международные организации, в том числе в ООН. Хотя Косово уже входит в некоторые организации, такие как МВФ и Всемирный банк.

Пусть кажется, что в сложившейся ситуации время неизбежно работает на Приштину, сценарий, при котором сербское население Косово постепенно сокращается или изгоняется, — лишь один из многих. Возможен и другой, более опасный вариант, при котором вмешались бы мощные державы и превратили бы Косово в еще одно поле "опосредованной войны". Есть мнение, что российское вторжение на Украину — это "месть Путина за Косово". В случае серьезной эскалации может случиться так, что уже непонятно будет, кто кому на самом деле мстит. Тогда возникнет конфликт, как во времена холодной войны, когда США и СССР во многих частях мира конфликтовали через третьи страны. Однако на этот раз полем боя стала бы сама Европа.