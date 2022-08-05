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Минобороны получило партию модернизированных Т-90М

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Новая партия готовых танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3") в цеху АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех ), Нижний Тагил, 2022 год
Новая партия готовых танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3") в цеху АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех ), Нижний Тагил, 2022 год.
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

«Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») передал партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М Министерству обороны России. Об этом сообщило предприятие, передает ТАСС.

«"Уралвагонзавод" отправил очередную партию спецтехники в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В адрес Министерства обороны РФ отгружены танки Т-90М "Прорыв" и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М. По доброй традиции в спецтехнику вложили рисунки маленьких тагильчан», — отметили в сообщении.

Модернизированный танк Т-90М получил новый башенный модуль и гладкоствольную пушку 2А82-1М калибра 125 миллиметров с новой системой управления огнем. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт» и решетчатые экраны.

В июле военкор Олег Марзоев показал кадры работы экипажа Т-90М ночью. Танкисты обнаружили замаскированную цель с помощью тепловизора и поразили ее первым выстрелом.

В июне в публикации 19FortyFive отметили, что российский Т-90М является «слишком продвинутым», чтобы считать его танком третьего поколения. Т-90М унифицирован по системам связи и управления с Т-14 «Армата».

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Страны
Россия
Продукция
Армата
БРЭМ-1
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
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