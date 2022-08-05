Минобороны РФ передали партию танков Т-90М "Прорыв" и ремонтно-эвакуационных машин

"Уралвагонзавод" отправил очередную партию спецтехники в рамках исполнения государственного оборонного заказа

МОСКВА, 4 августа. / ТАСС/. Партия модернизированных новейших танков Т-90М "Прорыв" и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М поставлена Минобороны РФ "Уралвагонзаводом" (УВЗ, входит в Ростех). Об этом сообщило в четверг предприятие.

"Уралвагонзавод" <…> отправил очередную партию спецтехники в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В адрес Министерства обороны РФ отгружены танки Т-90М "Прорыв" и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М. По доброй традиции в спецтехнику вложили рисунки маленьких тагильчан", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули на "Уралвагонзаводе", Т-90М, и БРЭМ-1М производятся серийно и хорошо знакомы российским военным. Они относятся к числу к числу новейших и перспективных разработок Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод").

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.

БРЭМ-1М, в отличие от предшествующей БРЭМ-1, созданной на базе танка Т-72, разработана на базе танка Т-90. Машина оснащена такой же силовой установкой, как и "Прорыв" - 1000-сильным двигателем производства "ЧТЗ-Уралтрак", позволяющим развивать скорость до 60 км/ч. БРЭМ-1М оснащена двумя лебедками, гидравлическим краном, сошником-бульдозером, электросварочным аппаратом и приборами наблюдения для ведения технической разведки на поле боя. В УВЗ подчеркнули, что на борту машины всегда есть ремонтный фонд, что позволяет не только ремонтировать или при необходимости эвакуировать любую поврежденную технику весом до 52 тонн, но и проводить восстановление поврежденной инфраструктуры.

БРЭМ-1М в управлении так же прост, как танки Т-72 и Т-90, отмечает водитель-испытатель боевых машин Александр Гизатулин, слова которого приводит пресс-служба. "Он может работать в любой местности, при любых условиях. Машина комфортная. Со специальным оборудованием справиться легко. Сработанный экипаж подготовит БРЭМ для работы достаточно быстро. Если груз небольшой, то развернет кран за две-три минуты. Но для сварки, конечно, требуются профессиональные навыки", - добавил он.