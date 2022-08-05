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Известия.ru

Белорусские военные примут участие в учениях «Восток-2022» на территории РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.

«Всего от Вооруженных сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования», — говорится в сообщении.

В конце июля Минобороны РФ рассказало, что на военных учениях будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе.

Действия пройдут на полигонах Восточного военного округа. В российском ведомстве уточнили, что ни одно из запланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки Минобороны не отменено ради проведения учения.

Ранее, в январе, сообщалось о проведении внезапной проверки боевой готовности в войсках Восточного военного округа в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022». В Минобороны РФ тогда отметили, что в ходе проверки особое внимание уделялось оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск.

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Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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