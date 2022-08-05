Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе

ЦАМТО, 4 августа. В Москве 3 августа состоялся брифинг для иностранных военных атташе, в котором принял участие заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, его выступление касалось гуманитарных аспектов специальной военной операции.

В частности, он проинформировал зарубежных военных дипломатов об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по соблюдению норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

"С начала специальной военной операции на Украине Российская Федерация предприняла всеобъемлющие меры по соблюдению норм международного гуманитарного права, – заявил Александр Фомин. – Соответствующие указания российским военнослужащим были отданы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу. В своей работе, опираемся на положения Женевских конвенций 1949 года, Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом министра обороны России. Наставление является дополнением к уставным документам и включает в себя основные положения норм международного гуманитарного права, а также рекомендации по его применению при подготовке и в ходе ведения боевых действий".

По словам замминистра, ведется кропотливая работа по обращению с задержанными украинцами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в первую очередь – Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Установлены тесные контакты с профильными структурами Организации Объединенных Наций, Международным Комитетом Красного Креста в целях оказания гуманитарного содействия населению, проживающему на освобожденных от украинских нацистов территориях, а также для работы с военнопленными.

На регулярной основе, в еженедельном формате, проводятся встречи с представителями международных организаций, в первую очередь ООН и МККК, для обсуждения наиболее актуальных гуманитарных вопросов на украинском направлении. С февраля 2022 г. проведены более 40 таких встреч.

В соответствии со статьей 122 Женевской конвенции об обращении с военнопленными в феврале текущего года Минобороны России сформировано Справочное бюро по делам военнопленных. По линии Бюро в МККК передаются сведения об украинских военнопленных, находящихся в распоряжении российской стороны. В соответствии со ст. 126 Женевской конвенции об обращении с военнопленными организованы посещения сотрудниками МККК мест их содержания.

Со всеми задержанными лицами обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права: им предоставлены достойные бытовые условия, нормы питания соответствуют нормам военнослужащих ВС РФ, оказывается вся необходимая медицинская помощь, включая проведение сложных высокотехнологичных операций с использованием современного оборудования.

Кроме того, в соответствии со ст. 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными всем задержанным лицам предоставлена возможность связи со своими родными на Украине. Задержанные лица осуществляют международные телефонные звонки, пишут письма на родину.

Благодаря содействию МККК на Украину передано более 1500 таких писем.

Совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 г. были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь" и выводу с данного объекта военнослужащих ВСУ и боевиков полка "Азов".

Всего с Азовстали вышли свыше 3 тыс. человек, из них более 2400 – военнослужащие ВСУ и бойцы националистических формирований.

Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении.

При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведены 27 таких операций.

Согласно статье 112 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных и для принятия по ним необходимых решений.

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с рекомендациями и принципами, подготовленными на основе Женевской конвенции.

Своевременно осуществляется освидетельствование больных и раненых, а также их репатриация.

К настоящему моменту по решениям комиссии украинской стороне переданы 18 человек.

К сожалению, совершенно другая ситуация с соблюдением Украиной норм международного гуманитарного права. Широко известны распространенные в сети "Интернет" видеоролики о пытках и издевательствах, размещенные самими исполнителями чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи нашим военнослужащим.

Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуется вымогательство с них денежных средств.

Далее генерал-полковник Александр Фомин поделился статистическими данными, обобщенными по результатам опроса освобожденных из плена военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. По этим данным, подвергались побоям и физическому насилию 81% военнослужащих. Насильно привлекались к съемкам пропагандистских видео и видеоконференций 55% военнослужащих. Не оказывалась медицинская помощь 46% военнослужащим. Не предоставлялась возможность связи с родственниками 79% военнослужащим.

Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день: кусок хлеба, 50 гр. каши, стакан воды. При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза.

"Обо всех этих фактах регулярно направляем информацию профильным гуманитарным структурам с просьбой оказать влияние на официальный Киев, – сообщил замминистра. – Однако продолжаем фиксировать случаи нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, обязательств по международным конвенциям, правил ведения войны".

Кроме того, ВСУ используют гражданское население в качестве живого щита, размещают тяжелое вооружение в густонаселенных районах на социальных объектах, в медицинских учреждениях и объектах культурного наследия. Не прекращаются обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, в том числе с использованием оружия западного производства.

Против мирного населения применяются запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года противопехотные мины и мины-ловушки, используются также кассетные боеприпасы. И это делается несмотря на заявления Киева о якобы соблюдении своих международных обязательств в рамках этой Конвенции.

Пользуясь покровительством Запада, киевские власти не ограничивают себя никакими моральными или юридическими нормами. Ежедневно военнослужащими ВСУ и националистических батальонов совершаются преступления, которые не находят должной оценки международным сообществом.

Продолжаются обстрелы рынков, вокзалов, жилых кварталов, мест раздачи гуманитарной помощи и других мест массового скопления людей: в Донецке, Ясиноватой, Горловке, Макеевке, Святогорске и многих других населенных пунктах и городах Донбасса.

Одновременно в сети "Интернет" размещается много фальсифицированной информации о якобы совершаемых военнослужащими российских Вооруженных Сил преступлениях.

"Такое попустительство международного сообщества, – сказал Александр Фомин, – а также стремление украинских властей скрыть свои преступления, по нашему мнению, привело к трагедии в н.п. Еленовка – обстрелу со стороны ВСУ места содержания украинских военнопленных".

Далее замминистра остановился на этом случае более подробно. Он рассказал, что 29 июля 2022 г. в 00.20 вооруженными силами Украины целенаправленно был нанесен удар реактивной системой залпового огня американского производства "Хаймарс" по следственному изолятору временного содержания в н.п. Еленовка Донецкой Народной Республики – Исправительной колонии №120, которая находится в 12 км южнее Донецка. В момент нанесения удара в ИК содержались военнопленные, в том числе сдавшиеся азовцы. В блоке, по которому был нанесен удар, располагались 193 человека. Большинство из них являлись членами полка "Азов". В результате обстрела погибли 50, ранены 73 военнопленных. Также пострадали восемь сотрудников СИЗО.

Направление пролома крыши и очага возгорания прямо указывают на то, что удар был нанесен с северо-западного направления. Стрельба велась с направления Марьинка – Курахово – Сергеевка – Покровск – Удачное. На фотографии, которую представил Александр Фомин военным атташе, видны характерные обломки ракеты, поразившей здание с азовцами – это осколки американской РСЗО "Хаймарс".

Замминистра обратил внимание на анализ хронологии событий: 20 мая сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка "Азов" были доставлены в СИЗО н.п. Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных. 28 июля было опубликовано видеопризнание в преступлениях "азовцев" Дмитрия Козацкого. Как итог, в ночь с 28 на 29 июля был нанесен удар по СИЗО в Еленовке.

Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка "Азов" начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе и против мирных граждан.

Затем Александр Фомин ознакомил присутствующих на брифинге с заявлениями украинских военнослужащих, которые находились в СИЗО н.п. Еленовка.

В настоящее время многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о действительно гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Провокация в Еленовке имеет целью запугать военнослужащих ВСУ, является попыткой противодействия сдаче их в плен.

По уже устоявшейся практике, украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель украинских военнопленных на Российскую Федерацию.

К сожалению, к хору бездоказательных обвинений в наш адрес все шире подключаются представители руководства стран Запада.

В то же время, США косвенно признались в факте нанесения удара по Еленовке ВСУ.

На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица Минобороны США о том, что цитата: "если это и случилось – украинский удар, они не хотели этого делать..." конец цитаты. Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокацию киевского режима.

По заявлениям США, система "Хаймарс" является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены.

При этом Киев подчеркивает, что при планировании огневого поражения ВСУ активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы. Совокупность этих фактов лишь только подтверждает вину Киевского режима в убийстве своих граждан.

Завершая свой брифинг, Александр Фомин еще раз отметил причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н.п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа. Зеленский выступает за то, чтобы со стороны западного сообщества были даны единые оценки, совпадающие с украинской трактовкой этих событий, обвиняющих российскую сторону в нанесении удара по Еленовке.

"Что касается целей специальной военной операции, то они будут выполнены в полном объеме, – цитирует Александра Фомина Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.