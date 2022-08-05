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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение ДВКД LPD-28 "Форт Лодердейл"

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Источник изображения: Фото: dvidshub.net

ЦАМТО, 4 августа. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 30 июля в Форт-Лодердейл (шт.Флорида) церемонии ввода в боевой состав флота нового ДВКД "Форт Лодердейл" (LPD-28) класса "Сан-Антонио".

LPD-28 является 12-м кораблем класса "Сан-Антонио", который построен Huntington Ingalls Industries. Начальный контракт на его постройку был заключен в 2015 году. Церемония закладки киля состоялась на предприятии в Паскагуле 13 октября 2017 года, спуск на воду – 28 марта 2020 года. Корабль был передан ВМС США в марте 2022 года. "Форт Лодердейл" будет размещаться на военно-морской базе "Норфолк" (шт.Вирджиния).

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее было решено разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку первого ДВКД версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". В апреле 2020 года с компанией был подписан контракт стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку LPD-31 "Питтсбург", а в июне 2022 года – LPD-32. ДВКД LPD-17 Flight II заменят состоящие на вооружении десантные транспорты-доки класса LSD-41 "Уидби Айленд"/LSD-49 "Харперс Ферри".

Головной корабль серии LPD-17 был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 11 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26), "Портленд" (LPD-27).

Сейчас на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки также находятся ДВКД LPD-29 "Ричард М МакКул младший" и LPD-30 "Харрисбург". Строительство 15-го корабля класса "Сан-Антонио", "Питтсбург" (LPD-31), начнется в конце 2022 года.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

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Страны
США
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
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