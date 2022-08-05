В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов

ЦАМТО, 4 августа. Руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России. Таким образом, численность специалистов увеличится почти в четыре раза.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"В соответствии с уведомлением, которое ЦАР отправила в ООН, Республика заинтересована в том, чтобы в страну прибыло 3 тыс. инструкторов, таким образом, их общее количество может составить 4135 человек. Провести расширение почти в 4 раза – это, безусловно, непростая задача для нашей организации. Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку", – сказал А.Иванов.

По словам директора СОМБ, уже в ближайшее время в ЦАР отправится первая группа из 300 инструкторов. "А дальше расширение будет происходить малыми группами согласно плану, предусмотренному нашим контрактом. По обоюдному согласию с ЦАР и в целях безопасности этот план не будет публиковаться", – добавил он.

Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял "РИА Новости", что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.

Ранее ЦАР уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек, таким образом, их число может составить 4135, следовало из документа, имеющегося в распоряжении "РИА Новости".

Как сообщил в феврале 2022 года в интервью "РИА Новости" посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.