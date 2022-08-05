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Военное обозрение

Китайское издание назвало российский самолет Су-35 непобедимым в воздухе из-за вооружения ракетой Р-37М

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Источник изображения: topwar.ru

Еще совсем недавно самой большой дальностью полета среди ракет класса «воздух-воздух» обладали американские ракеты AIM-54 «Феникс». Но сейчас России удалось вырваться вперед. Как пишет китайское издание Sina.com, самолеты-истребители Су-35 Воздушно-космических сил России вооружили ракетами с дальностью полета до 300 километров.

Традиционно российские истребители вооружают управляемыми ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» Р-73, средней дальности Р-27 и Р-77. Не так давно на вооружение ВКС РФ поступила ракета Р-37М. Ей вооружили истребители-перехватчики МиГ-31. Это управляемая ракета большой дальности класса «воздух-воздух». Радиус действия ракеты достигает 200 километров и более. Затем такими ракетами вооружили и истребители Су-35.

Недавно истребитель Су-35 ВКС России испытал новую ракету. Китайские авторы подметили, что ракета значительно крупнее предшественников: ее длина – около 4,1 метра, диаметр – 0,38 метра, размах крыла – 0,72 метра. Весит такая ракета 510 килограммов. Боевая часть ракеты имеет массу около 60 килограммов.

Ракета Р-37М имеет двухрежимный твердотопливный ракетный двигатель. Система наведения комбинированная. Ракета может использоваться для поражения крупных самолетов – дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), разведывательных и командных самолетов, самолетов-заправщиков.

Таким образом, новая российская ракета превосходит по дальности американскую ракету AIM-54 «Феникс», дальность полета которой составляет 184 километра. В 2004 году ракеты «Феникс» были полностью сняты с вооружения ВВС США. Поэтому сейчас американские истребители вооружены ракетами AIM-120C, дальность полета которых еще меньше – всего 100 километров. Что же касается ракет AIM-54 «Феникс», то они остались на вооружении лишь военно-воздушных сил Ирана.

Китайское издание пишет, что по дальности полета ракет класса «воздух-воздух» США отстают от России. Соответственно, российским истребителям будет гораздо проще сражаться с американскими. Это обстоятельство способно в корне изменить характер противостояния в воздухе. Издание в этой связи назвало Су-35 непобедимым в воздухе.

Нет сомнений, что и далее российские конструкторы будут совершенствовать технические характеристики Р-37М. В модернизированной версии, подчеркивает издание, ракета будет обладать функцией радиоэлектронной борьбы, что позволит ей уверенно продолжать движение по заданной траектории до попадания в цель. Электромагнитные помехи и попытки подавления со стороны противника в этом случае не помогут. Соответственно, боеспособность истребителей Су-35, вооруженных такими ракетами, значительно повысится.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
AMRAAM
МиГ-31
РВВ-АЕ
Су-35
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