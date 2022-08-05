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Интерфакс-АВН

Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

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Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюселле
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюселле.
Источник изображения: © AFP 2022 / VALERIA MONGELLI

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Сенат США проголосовал за ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Так, в поддержку членства этих стран в НАТО выступили 95 из 100 сенаторов, один проголосовал против. Для получения одобрения сената было необходимо минимум 67 голосов сенаторов. Трансляция голосования проводилась на сайте Сената.

"Сенат выступит единым мнением на двухпартийной основе и усилит западный альянс перед лицом растущего авторитаризма", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер перед голосованием.

Президент США Джо Байден приветствовал голосование Сената по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции, заявив, что их членство в альянсе будет способствовать укреплению коллективной безопасности.

"Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу еще больше укрепит коллективную безопасность НАТО и углубит трансатлантическое партнерство", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По его мнению, "историческое голосование" Сената "посылает важный сигнал о неизменной двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего альянса противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня".

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также для сдерживания и противодействия агрессии или угрозе агрессии", - отметил президент США.

"Я с нетерпением жду подписания протоколов о вступлении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с высокоэффективными вооруженными силами, в величайшем оборонительном союзе в истории", - добавил он.

Байден в июле направил протоколы о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО на утверждение в Сенат Конгресса США. В соответствии с американским законодательством, процедуру ратификации выполняет президент страны, а Сенат дает на это согласие. Позднее Палата представителей США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев. Документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО уже ратифицировали парламенты 23 из 30 государств-членов альянса.

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Страны
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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