"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком

Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.

ДНР, 4 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Союзные войска продолжают теснить ВСУ под Донецком. Наступают в сторону Авдеевки, которую за восемь лет хорошо укрепили. Бойцам помогает артиллерия — гаубицы и зенитки. Что происходит на позициях — в репортаже РИА Новости.

Боги войны

Одна из главных особенностей боевых действий на Украине — широкое применение артиллерии. "Бог войны" не умолкает на всей линии соприкосновения на Донбассе. Дальнобойные орудия уничтожают склады, штабы, полевые укрепления, боевую технику, живую силу. С недавних пор ВСУ дистанционно минируют Донецк минами ПФМ-1, разбрасывая их над городом с помощью реактивных снарядов с кассетной боевой частью.

Расчет прост — деморализовать и запугать население, а также заставить союзные войска торопиться и совершать ошибки. Однако армии России и ДНР действуют иначе. Как только штурмовые части встречают сопротивление — тут же отходят, окапываются, после чего наносится массированный удар ствольной и реактивной артиллерией. Поддерживает и авиация. И лишь после этого вновь идут вперед. Это занимает время, но минимизирует потери.

Особую роль играют реактивные системы залпового огня. Это грозное оружие, бьющее по площадям, в руках умелого командира позволяет одним залпом уничтожить целое воинское подразделение. Однако РСЗО очень уязвимы для контрбатарейного обстрела — место залпа видно невооруженным взглядом за несколько километров. Поэтому донецкие берегут свои "Грады" и "Ураганы" как зеницу ока, тщательно их маскируют, постоянно меняют позиции.

"Взбодрить" пехоту

Наиболее ожесточенные артиллерийские дуэли — под Ясиноватой. Город — спутник Донецка — словно вымер: ни машин, ни людей. Это ближайший относительно крупный населенный пункт от Авдеевки. Поэтому сюда украинские артиллеристы "наваливают" с особенным ожесточением.

Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой Источник изображения: © Фото : ДНР Онлайн

"Прилетает" практически ежедневно. Стекла выбиты, во многих зданиях уже несколько недель нет электричества и воды. Магазины не работают, асфальт изрыт воронками. Люди живут исключительно на гуманитарной помощи.

Севернее — позиции реактивной артиллерии 1-й бригады армии ДНР. По дороге водитель вдавливает педаль газа в пол: Авдеевка — за широким полем, есть риск попасть под огонь. Город отсюда уже можно различить — главным образом по черным столбам дыма, поднимающимся над застройкой. ВСУ оборудовали окопы прямо посреди жилых кварталов, укрываясь в подвалах домов.

"Мы изучали съемки с дронов и данные агентурной разведки, — рассказывает сопровождающий офицер армии ДНР. — Нахрапом Авдеевку не взять, украинские военные там буквально все закатали в бетон. Впрочем, наши артиллеристы уже научились класть снаряды очень точно. Прямое попадание в блиндаж — вполне посильная задача. А сегодня мы едем "взбодрить" их пехоту. Разведка доложила о крупном скоплении живой силы противника примерно в десяти километрах от передовой".

Незнакомый "голос"

Внедорожник сворачивает на окраину поля, заросшего травой по пояс. Автомобиль несколько минут движется, скребя днищем по многочисленным буграм и останавливается у ничем не примечательной лесопосадки. Выходим, оглядываемся: а где же артиллерия? Вокруг — ни души. Ни солдат, ни боевой техники. В этом и пытаются убедить разведку ВСУ.

Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Через пару минут нас окликают. Из "зеленки" выходят три бойца и быстро снимают маскировку со 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град". Четырнадцатитонная махина за маскировочной сетью и нарубленными ветками все это время пряталась в каких-то трех метрах от группы журналистов, совершенно невидимая. С дрона или через бинокль различить ее среди деревьев невозможно. В открытую боевую технику в Донбассе уже давно не размещают.

"Хотел бы я сказать, что артиллеристы из украинцев никудышные, но не могу, — признается командир установки с позывным Захар. — Отрабатывают по нам сразу же. Маскировка, оборудование окопов и блиндажей — важнейшее дело на фронте".

Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Ситуацию осложняет и то, что по позициям донецких постоянно бьют натовским 155-миллиметровым калибром. "Я привык, как звучат советские снаряды. А "голос" у западных боеприпасов непривычный, непонятно, что летит, — продолжает он. — Гаубицы М777 по поражающей мощи, разлету осколков и точности огня превосходят то, что есть у армии ДНР. Хорошо, что у них немного этих орудий. Пока справляемся".

Общее дело

Расчет занимает позиции внутри боевой машины. "Град", рыкнув мощным движком, выезжает из лесополосы метров на 30. И замирает, развернув пакет направляющих влево — на Авдеевку. Командир бегло диктует данные для стрельбы, наводчик вносит поправки, регулирует вертикальные и горизонтальные углы.

Звучит команда "Залп!" — и установка с грохотом отправляет на позиции ВСУ шестнадцать реактивных осколочно-фугасных снарядов. Спустя несколько секунд у командира хрипит рация: "Цель поражена". Не успевает осесть дым, как боевая машина срывается с места. Эта точка уже точно "срисована" украинскими радарами контрбатарейной борьбы.

"Мы сейчас били на дистанцию около десяти километров, это очень близко, — объясняет наводчик с позывным Лыга. — Нас засекли, поэтому нужно срочно отсюда уезжать. Как у нас говорят, постреляли — и в норку. "Ответка" приходит очень быстро — пять-десять минут максимум. Один раз они отработали точно по тому месту, откуда стреляла установка. Тогда удалось уйти буквально в последний момент".

Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

По словам военных, работа артиллериста-реактивщика сродни игре в русскую рулетку. Повезет — не повезет, засекут — не засекут, накроют — не накроют. При этом излишняя спешка тоже строго противопоказана. "Град" — не самое точное оружие и может случайно задеть дружественные подразделения, поэтому прицел выверяют очень тщательно. По нормативу из РСЗО нельзя накрывать позиции противника, которые находятся ближе четырех километров от собственных войск.

"Артиллерия не выигрывает войны и не занимает города, — говорит офицер с позывным Оскар. — Это обязанность и привилегия пехоты. А мы работаем на нее, помогаем товарищам "огоньком". Именно от нас зависит, встретят ли штурмовые группы сосредоточенным огнем или же выбросят белый флаг. Армия — это сложный механизм, в котором все детали должны быть идеально подогнаны".

В последние дни залпы все громче — началась решающая битва за Донбасс. В ДНР очень ждут прорыва обороны вэсэушников. Ждут все последние восемь лет.

Андрей Коц