Байден устал от Украины. Ему больше не нужен Зеленский

Почему Белый дом теперь тихо жалуется на Зеленского?

Байден оказался в состоянии опосредованной войны с Россией, сам того не желая, пишет NR. Он видит, во что выливается конфликт на Украине и наверняка просто хочет избавиться от всей этой "неразберихи", считает автор. Даже если для этого Киеву придется пойти на "территориальные уступки".

Какой чиновник из администрации Байдена слил Тому Фридману (Tom Friedman) из The New York Times информацию о том, что Белый дом не доверяет Владимиру Зеленскому?

Момент очень неподходящий. Дорогой читатель, конфликт на Украине не закончился. И втайне американские официальные лица обеспокоены действиями украинского руководства намного больше, чем признают. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Этого недоверия намного больше, чем сообщают СМИ.

В Киеве происходит нечто весьма любопытное. 17 июля Зеленский отправил в отставку генерального прокурора Украины и руководителя службы безопасности. Это была самая значительная перетряска в его кабинете с начала российской военной операции в феврале месяце. Это равноценно тому, что Байден в один день уволил Меррика Гарланда (Merrick Garland) и Билла Бернса (Bill Burns). Но я пока не видел сообщений, в которых убедительно объясняется, с чем все это связано. Мы как будто страшимся заглядывать в темные закоулки киевских коридоров власти, не желая знать, какую коррупцию и выходки там увидим после всей той поддержки, которую этой власти оказали. (Но об этом в другой раз.).

Оценки могут быть разные, но я здесь усматриваю два возможных мотива. Во-первых, не исключено, что администрация Байдена просто хочет завершения российско-украинского конфликта, а Зеленский на это не соглашается. Поэтому администрация готовит почву, чтобы оставить Зеленского в гордом одиночестве: пусть подумает о своем поведении. Второй мотив. Администрация предвидит, что конфликт развивается не так, как надо, и намеревается сделать из Зеленского козла отпущения. Она готовит почву, чтобы заявить: "Мы сделали все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком неумелыми, слишком коррумпированными и погрязли в междоусобицах".

Вспомните, какие суровые и жесткие слова Байден произносил о России в ходе предвыборной кампании. "Путин знает — когда я стану президентом Соединенных Штатов, его тирании и попыткам запугать США и страны Восточной Европы придет конец".

Но вступив в должность, Байден заговорил о том, как сильно ему нужны "стабильные и предсказуемые" отношения с Россией. "На всем протяжении нашей долгой истории соперничества нашим странам удавалось находить способы для снятия напряженности, чтобы она не выходила из-под контроля". Президент, который когда-то был настроен весьма враждебно по отношению к Путину, начал искать новые сферы согласия. Байден незамедлительно принял предложение Путина продлить на пять лет действие соглашения СНВ-3, отказался от политики противодействия трубопроводу "Северный поток — 2", усилив тем самым зависимость Европы от экспорта российских энергоресурсов, не стал вести охоту на личное состояние Путина посредством санкций, увеличил импорт российской нефти, а также остановил строительство трубопровода Keystone. Байден пришел в Овальный кабинет, не горя желанием вступать в драку с Россией.

Теперь же он оказался в состоянии опосредованной войны с Москвой, хотя никогда этого не хотел. До начала российской операции он намекал, что "небольшой конфликт" не спровоцирует США и НАТО на ответные действия. Байден видит, как нарастают последствия от конфликта — рост цен на энергоресурсы и продовольствие, всемирный голод, слишком холодная зима для Западной Европы — и наверняка просто хочет выбраться из этой неразберихи. А если Украине придется пойти на определенные территориальные уступки, что ж, США никогда особо не интересовало, кто контролирует Донбасс.

Автор: Джим Герати (Jim Geraghty)

Комментарии читателей

kelly3

Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам. Ничто не меняется! Огромные траты налоговых долларов, и еще хуже то, что мы живем взаймы.

Donaldo

Соединенные Штаты твердо верят в изречение "Враг моего врага — мой друг". Именно поэтому мы ввязались в украинский конфликт. Только дебилы верят в праведный гнев, который изливает политический класс.

Jonathan

Не надо цитировать Фридмана. Это поганит ваш журнал. И неужели есть какие-то сомнения во втором мотиве? Это конфликт, который можно было избежать. При правильном руководстве был бы заключен какой-нибудь вариант Минских соглашений. Это простое решение, которое заставило бы пойти на урегулирование одно из самых коррумпированных государств, кто бы и как ни снимался на обложку Vogue. А теперь задумайтесь, сколько жизней потеряно, какой ущерб нанесен. Я не поддерживаю жестокую путинскую олигархию. Но этот конфликт стал трагедией, хотя его можно было предотвратить. К сожалению, у нас такое руководство, которое довело страну до панического бегства из Афганистана, позволило Ирану создавать атомную бомбу и буквально уничтожило южную границу США. Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас не было никогда, даже при Обаме.

eric_nestor1

Запад пытался сломить Влада санкциями до наступления зимы. Сейчас очевидно, что этого не случилось. Теперь Европе нужна энергия, а поэтому есть необходимость в дипломатическом решении. Я имею в виду, что никаких действий по демонтажу "Северного потока — 2" не проводится. Я уверен, это будет такое урегулирование, которое еще полгода тому назад было невозможно. Типа США и НАТО согласятся с тем, что Украина не может стать членом альянса, или что Россия может оставить себе Крым и кое-какие земли на востоке. <…>

LysanderMcgrath

Мы своими санкциями взвинтили цены на нефть и обогатили Путина. Тупицы.

Leroy

У России есть продовольствие и нефть. А мы, похоже, доведем Европу до того, что она будет голодать и замерзать в темноте. И все ради того, чтобы НАТО продвигалась на восток.

kim_veldt

У них 20-процентная инфляция, сокращается деловой сектор, нет капиталовложений, нет импорта, а экономика близка к краху.

DavidCPearl

Будет второй вариант. Зеленский в роли козла отпущения. Байден не выполнил ничего из обещанного в ходе предвыборной кампании. Стало удручающе очевидно, что, несмотря на 36 лет работы в сенате и восемь лет на посту вице-президента, Джо Байден понятия не имеет, как быть президентом Соединенных Штатов. У меня даже возникают сомнения, что в этом виновата надвигающаяся старческая немощь. Это огромная трагедия и катастрофа.