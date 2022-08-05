Стартовали совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2022"

ХАБАРОВСК, 4 авг - РИА Новости. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2022" стартовали на полигоне "Ховд" в западной части Монголии, сообщает Восточный военный округ.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались "Дархан" (в переводе с монгольского — "Строитель"). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени "Селенга" стали иметь антитеррористическую направленность. Учения с участием более одной тысячи военнослужащих обеих стран проводятся каждый год поочередно в России и в Монголии.

"В аймаке Ховд в западной части Монголии, на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционного совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2022". Были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников", - сообщает округ.

После торжественной части штабы руководства приступили к планированию совместных действий войск. В преддверии учений мотострелковые подразделения обеих армий совершили марш на штатной технике на полигон "Ховд". В ходе переброски войск было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС РФ.

Отмечается, что на "Селенга-2022" будет отработана подготовка и ведение совместных действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях. Всего в учениях принимает участие до 1,2 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.