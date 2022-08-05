Закрыли роты: почему показания боевиков опасны для руководства Украины

Планируя обстрел пленных в Еленовке из HIMARS, официальный Киев знал, где находятся пленные

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией) начали давать показания. Приказ отдало руководство Украины — когда стало ясно, что на допросах разоблачают их преступления, в том числе и против мирных граждан. Об этом 3 августа заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. Эксперты отмечают, что националисты не нужны властям потому, что расскажут не только о преступных приказах, но и правду о России, которая может разрушить пропагандистские мифы.

Неудобные свидетели

В Минобороны России сообщили, что удар американских РСЗО HIMARS по исправительной колонии в Еленовке был нужен украинским властям, чтобы устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений. Об этом 3 августа на брифинге для иностранных военных атташе заявил заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.

— Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан, — сообщил Александр Фомин.

Генерал-полковник напомнил, что ракетный удар был нанесен в ночь на 29 июля, — практически сразу после того, как было опубликовано видеопризнание в преступлениях «азовцев» Дмитрия Козацкого.

По словам Александра Фомина, официальный Киев знал, где находятся военнопленные, так как Украина настояла на том, чтобы они были размещены в исправительной колонии в Еленовке.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

— Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа, — подчеркнул генерал.

Александр Фомин также прокомментировал заявления со стороны США, которые, по его словам, стараются оправдать действия вооруженных формирований Украины.

— На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица минобороны США о том, что «если это и случилось — украинский удар, они не хотели этого делать». Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокации киевского режима, — заявил он.

Он подчеркнул, что по словам представителей США, система HIMARS — высокоточная и поражает именно те цели, на которые ракеты были направлены.

При планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВФУ, а представители США готовят задания для стрельбы, напомнил Фомин.

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова Источник изображения: iz.ru

Также обстрел в Еленовке, отметил генерал, был необходим для запугивания украинских военнослужащих — это была попытка противодействия их сдаче в плен. Сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в Вооруженных силах России.

Украине нужны мертвые герои, а не живые пленные. Бывшие пленные не будут заниматься пропагандой, а расскажут, как дела обстоят на самом деле и это пугает официальный Киев, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Дело даже не в преступных приказах и акциях командования или руководства, о которых могут рассказать «азовцы», — считает эксперт. — Так сложилось, что из России на Украину возвращаются такие пленные, которые не нужны и даже опасны властям. В свое время они встречали как героя военную летчицу Надежду Савченко, сделали ее депутатом. Но ее поведение удивило украинские власти, она говорила и делала не то, что они хотели. Они боятся повторения истории. Украина объявила «азовцев» героями. Но уже первая партия обмененных «азовцев» начала рассказывать, что российские солдаты над ними не издеваются, не пытают, не кастрируют, а нормально кормят и лечат. Такое поведение и такие речи украинским властям не нужны — их слова идут вразрез пропаганде и рушат мифы.

Удары по складам и базам

Вооруженные силы России 3 августа продолжили наносить удары по военной инфраструктуре на территории Украины.

— Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВФУ уничтожено свыше 50 военных и шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, командиры подразделений 132-го разведбатальона отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.

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Российская оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады, 65-й механизированной бригады, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, хранилище топлива для военной техники, а также 133 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов и две баллистические ракеты «Точка-У».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Вместо медицины

ВФУ продолжают использовать медицинскую инфраструктуру в военных целях, заявил 3 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Доброполье (ДНР) в помещениях родильного дома в переулке Санаторный сосредоточены подразделения ВФУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита».

В городе Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы на улице Шевченко дислоцируются боевики националистического батальона «Айдар». Больных, независимо от состояния здоровья, выгнали из лечебного учреждения.

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова Источник изображения: iz.ru

В Краматорске (ДНР) в здании противотуберкулезного диспансера на улице Кирилкина националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено.

В Николаеве на территории детской инфекционной больницы на улице Девятая Продольная боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

В Артемовске в зданиях медицинского училища на улице Рабкоровская подразделениями ВФУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты.

Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов. Проверено почти 6,5 тыс. га, 620 зданий, четыре моста и 96,6 км дорог. Обнаружено и обезврежено более 198 тыс. взрывоопасных предметов.

Натиск морпехов

В Минобороны РФ 3 августа рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Группа морских пехотинцев гвардии старшего лейтенанта Степана Минаева освобождала населенный пункт, когда он обнаружил позиции противника в укрепленном здании. Окружив строение, морпехи приступили к его штурму. Степан не только умело руководил подразделением в ходе боя, но и лично вынес из-под огня противника раненого подчиненного. Не выдержав натиска морпехов, украинское формирование сложило оружие и сдалось в плен.

Осматривая взятые позиции, Степан обнаружил беспилотные летательные аппараты, радиостанции западного производства, карты местности, GPS-навигаторы, обмундирование, оружие и боеприпасы.

— Благодаря полученным от гвардии старшего лейтенанта Минаева данным с обнаруженных карт местности, позиции боевиков были уничтожены артиллерийским огнем российских военных, — рассказали в Минобороны.

Фото: ТАСС/Вадим Белозерцев Источник изображения: iz.ru

Заместитель начальника штаба стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР подполковник Владимир Бабец свой боевой путь начал в Дебальцево. В его подразделении служат бывшие заводские рабочие и шахтеры, которые научились воевать с врагом.

В ходе боя в районе Углегорской ТЭС подчиненные Владимира уничтожили до десяти единиц тяжелой боевой техники и большое количество националистов.

Заместитель командира стрелковой роты 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР старший лейтенант Алексей Ткачев по специальности шахтер. Служил по контракту с 2014 года, по его завершении искал себя в других профессиях, но с началом специальной военной операции вернулся в строй.

Принимал участие в освобождении нескольких населенных пунктов ЛНР. В бою не раз проявлял высокий профессионализм, смелость и отвагу.

Богдан Степовой

Андрей Федоров