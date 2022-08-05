В Amnesty International выявили нарушения военного права Украиной

Правозащитная организация отметила факт размещения боевой техники ВСУ в школах и больницах

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе правозащитной организации Amnesty International.

"Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар. В докладе отмечается, что правозащитники зафиксировали случаи нанесения ударов ВСУ из жилых построек и размещения ими вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях. При этом, как указано в отчете, украинское военное командование не осуществляло эвакуацию населения из соседних зданий с целью минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны ВС РФ.

Специалисты Amnesty International, в частности, пришли к выводу, что в 22 из 29 посещенных ими школ в юго-восточных областях Украины размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. Подчеркивается, что, например, в Одессе украинские военнослужащие размещали бронетехнику прямо в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте использовали здание университета в качестве военной базы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.