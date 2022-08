Морская пехота США собирается учить личный состав «медиаграмотности»

Американское издание "Defense News" в материале Hope Hodge Seck "The Marine Corps wants to develop media literacy training. It won’t be easy" ("Корпус морской пехоты США хочет развивать обучение медиаграмотности. Это будет нелегко") сообщает, что в новейшей редакции доктрины морской пехоты США содержится новая инициатива, направленная на обучение рядового состава "медиаграмотности".

(с) www.defensenews.com

Фраза "медиаграмотность" шесть раз встречается в 8-й редакции доктрины морской пехоты США, выпущенной в июне. Авторы документа заявляют, что для этого требуется серьезная подготовка, как для сохранения устойчивости сил, так и для предотвращения вражеских психологических атак, основанных на дезинформации.

Документ иллюстрирует силу медиаграмотности в виньетке длиной в страницу, описывающей использование вооруженными силами Мьянмы пропаганды в социальных и цифровых сетях против местного мусульманского населения рохинджа. Эти усилия по дезинформации включали создание поддельных учетных записей пользователей и страниц знаменитостей для распространения сообщений, пропагандирующих насилие и ложно предупреждающих о надвигающихся нападениях.

Совсем недавно конфликт между Украиной и Россией подчеркнул необходимость эффективной оценки и интерпретации информации; обе стороны использовали публичные заявления, распространяли фотографии и материалы, пытаясь повлиять на общественное мнение и таким образом получить преимущество.

"Ни один человек не может полностью знать или понимать всю широту доступной информации, которая усиливает когнитивные ярлыки, предубеждения и предположения", - говорится в документе. "Тем не менее, медиаграмотность прививает необходимый уровень критического мышления в повседневном взаимодействии с цифровыми и традиционными новостями, информационной средой. Эффективная подготовка в этой области снижает уязвимость морских пехотинцев к пагубному влиянию и поддерживает устойчивость сил за счет объединения усилий".

Однако вопрос о том, как корпус морской пехоты США планирует проводить это обучение, кто в нём будет участвовать, и какие темы оно будет охватывать, остается открытым.

За круглым столом СМИ перед выпуском 8-й редакции доктрины морской пехоты США заместитель коменданта (командующего) корпуса морской пехоты США по информации генерал-лейтенант Мэтью Глави описал обучение как нечто, что будет проходить в формате "школьного кружка" с отделением или взводом морских пехотинцев после окончания тренировок или других основных занятий.

"У лидеров есть самые значительные возможности преподать морским пехотинцам уроки не только на примере выполненных действий, но и по-настоящему научить жизни", - сказал Глави. "Морские пехотинцы, после таких трудностей, действительно находятся в режиме поглощения… разум открыт для обучения".

Эрик Шанер, старший стратег по вопросам информации и политики корпуса морской пехоты США, и соавтор упомянутого документа, ясно дал понять, что эти усилия (по реализации обучения) находятся в зачаточном состоянии.

"Подробности будут позже, но очень важно, чтобы наши морские пехотинцы умели пользоваться социальными сетями и отличать правду от вымысла", - сказал он.

В последующем разговоре в июле официальные лица сообщили корреспонденту "Marine Corps Times", что отделу командования морской пехоты США по коммуникационной стратегии и операциям, которое занимается связями с общественностью и взаимодействием со СМИ, было поручено разработать обучение, и что для проведения обучения была сформирована группа планирования. По словам официальных лиц, еще предстоит определить, кто будет проходить обучение, как оно будет проводиться, и что оно будет охватывать.

Сроки развертывания учебной программы или модуля также еще не определены.

Хотя ни одна другая служба не имеет формализованной программы обучения медиаграмотности, официальные лица отметили, что эта инициатива не была совершенно неожиданной. Несколько предыдущих итераций законопроекта об оборонном бюджете США призывали министерство обороны США ежегодно проводить обучение военнослужащих и гражданских лиц, чтобы сделать их устойчивыми к дезинформации и иностранному влиянию.

Принятая Палатой представителей версия закона оо оборонном ьюджете США на 2023 финансовый год расширит ежегодные курсы повышения осведомленности о кибербезопасности, включив в них модуль цифровой грамотности, касающийся "цифрового гражданства, медиаграмотности и защиты от киберугроз".

Законопроект определяет медиаграмотность как способность делать следующее:

Получать доступ к актуальной и точной информации через средства массовой информации в различных формах.

Критически анализировать медиаконтент и влияние различных медиаформатов.

Оценивать полноту, актуальность, достоверность, авторитетность и точность информации.

Принимать взвешенные решения на основе информации, полученной из СМИ и цифровых источников.

Оперировать различными видами технологий и цифровыми инструментами.

И думать о том, как использование средств массовой информации и технологий может повлиять на личную и общественную жизнь.

По словам Рене Хоббс, ведущего ученого в области медиаграмотности и профессора Университета Род-Айленда, это неплохая отправная точка. Хоббс общалась с "Marine Corps Times" по телефону из Национального музея Второй мировой войны в Новом Орлеане, участвуя в семинаре для преподавателей по пропаганде.

Важнейшим аспектом медиаграмотности, по словам Хоббс, является развитие понимания того, что публичные и медийные сообщения всегда избирательны и неполны.

Интерпретация, по ее словам, также субъективна. Таким образом, задача оказывается более сложной, чем сортировка новостных сводок и источников информации на "хорошие" и "плохие".

"В более демократичных организациях, где люди сидят за столом и могут свободно обмениваться мнениями, возможно научиться уважать наши различия", - сказала она. "И на самом деле нам может быть полезно услышать людей, которые имеют отличающиеся интерпретации. Медиаграмотность действительно культивирует уважение к сложности и различиям в мышлении с разных точек зрения".

По ее словам, модель "обучения инструкторов" хорошо работает, помогая членам организации стать более медиаграмотными, поскольку важно, чтобы понимание и поддержка развивались с самой верхушки.

Она добавила, что принципы медиаграмотности должны быть внедрены во все тренинги, а не разрознены в рамках одного курса или мероприятия. В конце концов, сказала Хоббс, медиаграмотность относится не только к новостным статьям или постам в Facebook; даже карты следует понимать и интерпретировать на основе того, что они включают и что упускают.

Морским пехотинцам может понадобиться приложить усилие, чтобы принять медиаграмотность в качестве точки зрения, сказала Хоббс. Полицейские управления, которые она обучала, также испытывали трудности при развитии культуры прозрачности, где члены имеют некоторую свободу делиться своими собственными точками зрения.

"Слова о том, что сообщения СМИ являются избирательными и неполными, также означают понимание, что сообщения СМИ, которые предоставляют нам наши лидеры, являются избирательными и неполными", - сказала она. "Поэтому иногда возникают сложные последствия от внедрения этой большой концепции медиаграмотности в иерархических организациях".

По ее словам, несмотря на трудности, этот навык может способствовать повышению боеспособности. Медиаграмотные морские пехотинцы будут лучше понимать, какие сообщения предназначены для вызова эмоций и обхода критического мышления.

"А также они смогут лучше понимать, как другие люди будут интерпретировать ситуации и реагировать на них", добавила Хоббс.

"Если я нахожусь в Афганистане и контактирую с местным жителем, я могу проявить деликатность к тому факту, что его интерпретация конкретной ситуации и символического окружения может очень сильно отличается от моей, - сказала она. "И мне может быть на самом деле любопытно, и я могу быть заинтересована в этом, и я могу использовать это для достижения своих стратегических целей".