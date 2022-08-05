42-й зенитный ракетный полк получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400

Оригинал взят у коллеги altyn73 в 42-й зенитный ракетный полк получил на вооружении ЗРС С-400

Согласно сообщению Минобороны РФ, в Новгородской области боевые расчеты С-400 "Триумф" Западного военного округа проводят тренировки по ведению противовоздушных боев.

В Новгородской области боевые расчеты С-400 "Триумф" Западного военного округа в составе дивизионов проводят тренировки по ведению противовоздушных боев.Данные тренировки являются одним из этапов боевой подготовки расчетов зенитных ракетных войск, который включает в себя ежедневные теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку по основным дисциплинам: технической, тактической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке.Кроме того, военнослужащие зенитного ракетного полка отработают навыки ведения противовоздушных боёв в ходе отражения тренировочных налётов, включающих одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманёвренных целей, а также целей, летящих на предельно малых высотах.Проведение в течение года подобных занятий позволяет поддерживать требуемый уровень подготовки военнослужащих, а также формирует необходимые навыки у молодых специалистов, доводя действия расчетов до автоматизма.

В Новгородской области расположена старейшая (105 лет непрерывной истории) часть российских Вооруженных Сил - 42-й гвардейский зенитный ракетный Путиловско-Кировский ордена Ленина полк ВКС РФ. Ранее полк имел на вооружении зенитно-ракетную систему С-300ПМ2.

Пусковая установка ЗРС С-300ПМ2 42-го зрп на параде в Великом Новгороде , 9 мая 2022 г.