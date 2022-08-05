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ТАСС

Однодвигательный истребитель Checkmate получит комплекс связи от Су-57

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Истребитель Checkmate
Истребитель Checkmate.
Источник изображения: © EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

Как сообщают в "Росэлектронике", несколько технологических решений позволят снизить стоимость оборудования, но при этом сохранить высокую эффективность системы связи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Перспективный российский однодвигательный самолет Checkmate получит комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

"Данный комплекс связи [от Су-57] планируется устанавливать и на перспективный истребитель Checkmate. При этом за счет ряда технических решений будет достигнуто снижение стоимости оборудования при сохранении высокой эффективности системы связи", - сказали в холдинге.

Ранее в холдинге "Росэлектроника" сообщили ТАСС, что осенью 2022 года начнутся испытания модернизированного комплекса связи для истребителя Су-57, сейчас опытные образцы находятся в стадии изготовления.

Комплекс связи разрабатывается на научно-производственном предприятии "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. 

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2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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