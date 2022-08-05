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РИА Новости

США готовы вернуться к переговорам о СНВ-3, но хотят "доброй воли" РФ

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

МОСКВА, 3 августа/ Радио Sputnik. США готовы вернуться к переговорам с Россией о соглашении, призванном заменить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), как только, заявила замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

По ее словам, стороны начнут обсуждать этот вопрос после того как Москва "проявит добрую волю" в контексте ситуации на Украине.

"Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет", – добавила Дженкинс. Ее слова приводит РИА Новости.

Договор СНВ-3 – российско-американский режим контроля над ядерным оружием – в прошлом году был продлен администрацией Байдена сроком на пять лет.

Россия и США начали согласование параметров будущего договора, но прервали диалог после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда диалога с РФ, но хочет "доказательств ее добросовестного подхода".

Ранее радио Sputnik сообщило, как зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил перспективы возможного продления или замены ДСНВ-3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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