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Эта ракета сделала российский Су-35 непобедимым

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости Валентин Капустин

Истребитель Су-35 — лучшее российское оружие в воздухе. Теперь он оснащен новыми ракетами, и его мощь действительно возросла!

Раньше ракетой класса "воздух-воздух" с самой большой дальностью полета был американский "Феникс". Но последние разработки России свели на нет успехи США. Сообщается, что российские Су-35 оснастили ракетой, дальность полета которой достигает 300 километров.

На российских истребителях обычно устанавливаются управляемые ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" серии Р-73, ракеты средней дальности "воздух-воздух" серии Р-27 и серии Р-77. Недавно разработанная ракета Р-37М поступила на вооружение, и ею оснастили истребители-перехватчики МиГ-31. Она представляет собой крупнокалиберную управляемую ракету большой дальности класса "воздух-воздух", радиус действия составляет более 200 километров. Согласно видеоролику, выпущенному Минобороны России к 100-летию создания 929-го Государственного летно-испытательного центра, недавно истребитель Су-35 также провел пусковые испытания этой ракеты.

По сравнению с ракетами класса "воздух-воздух" серии Р-27 и Р-77 средней дальности, Р-37М (она же РВВ-БД в экспортном варианте или изделие 620) намного крупнее, ее длина составляет около 4,1 метра, диаметр – 0,38 метра, размах крыла 0,72 метра, масса достигает 510 килограммов, а вес боевой части – около 60 килограммов.​

Раньше ракетой класса "воздух-воздух" с самой большой дальностью была американская AIM-54 "Феникс", с дальностью полета около 184 километров, но ее полностью сняли с вооружения в 2004 году. В настоящее время ракетой, которая передана американской армии и обладает самыми мощными характеристиками и наибольшей дальностью полета, является ракета класса "воздух-воздух" AIM-120C. Однако ее дальность составляет всего сто километров, поэтому в этой области США отстают от России.

Р-37М оснащена двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем, а комбинированная система наведения состоит из инерциальной с радиокоррекцией по спутниковой навигации и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории. Предполагается, что дальнодействующая ракета класса "воздух-воздух" Р-37М будет использоваться главным образом для поражения крупной воздушной техники противника, такой как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, самолеты-заправщики, разведывательно-командные самолеты и им подобные специальные военные воздушные судна. Оснащение этой ракетой истребителя Су-35 может значительно повысить его боеспособность на дальние расстояния в воздухе.

Сообщается, что технические характеристики Р-37М будут продолжать совершенствоваться, и самой главной особенностью этой ракеты является увеличение дальности полета до 300 километров. Кроме того, в ее модернизированной версии также будет сделан акцент на добавлении функции радиоэлектронной борьбы. Даже при электромагнитных помехах и подавлении противником снаряд сможет уверенно двигаться по заданной траектории до попадания в цель.

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Россия
США
Продукция
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РВВ-АЕ
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