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ТАСС

Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь Вашингтона Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo, Alex Brandon

Как сообщили в Пентагоне, Ллойд Остин "вновь акцентировал внимание на приверженности США поддержке Украины"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом сообщила в среду пресс-служба Пентагона.

"Министр Остин вновь акцентировал внимание на приверженности США поддержке Украины", - сказано в сообщении. Как отметили в американском военном ведомстве, эта приверженность подтверждается сделанным ранее на этой неделе администрацией США объявлением о выделении еще $550 млн в виде военной помощи Украине.

"Помимо обсуждения потребностей Украины в помощи в сфере безопасности министр Резников также предоставил министру Остину обновленную информацию о ситуации в зоне конфликта", - добавили в Пентагоне.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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