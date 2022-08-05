Guardian: действия Запада на Украине и Тайване повышают риск глобальной войны

Как пишет издание, на Западе у власти находятся "несостоятельные лидеры, которые пытаются увеличить свои рейтинги за счет провоцирования конфликтов за рубежом"

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Политика Запада на украинском и тайваньском направлениях повышает риск глобальной войны и ядерной катастрофы. Соответствующее мнение в среду выразила британская газета The Guardian.

Согласно изданию, действия западных стран, в первую очередь США, представляют собой "стратегическую двусмысленность": с одной стороны, Вашингтон заявляет о готовности оказывать военную помощь Тайваню, но с другой, продолжает проповедовать принцип "одного Китая". Похожая неопределенность в действиях Запада, как отмечает издание, наблюдается и по отношению к ситуации на Украине: Соединенные Штаты и Великобритания твердят о необходимости добиться поражения РФ, но не отдают себе отчет в том, что все большая поддержка киевских властей ведет к еще более жесткой реакции Москвы.

The Guardian полагает, что текущая ситуация в международной политике напоминает атмосферу в преддверии Первой мировой войны, когда "правители колебались, а генералы бряцали оружием". Как подчеркивает издание, опасность положения заключается в том, что любой сигнал к переговорам между сторонами для устранения разногласий неизменно в таких условиях будет рассматриваться как проявление слабости, в результате чего поиск компромиссного решения может быть серьезно затруднен, в особенности при отсутствии каналов связи.

При этом газета считает, что "дни, когда западные страны могли определять сферы интересов таких государств, как Китай и Россия, уже прошли". По мнению The Guardian, в настоящее время "Россия и Китай переживают пограничные споры, подобные тем, что происходят в большинстве уголков мира". Однако Москва и Пекин не проявляют сопоставимого с Западом "желания владеть миром", концентрируясь исключительно на интересах по периметру своих границ, добавляет издание.

В то же время The Guardian указывает, что на Западе у власти в данный период находятся "несостоятельные лидеры, которые пытаются увеличить свои рейтинги за счет провоцирования конфликтов за рубежом". После окончания холодной войны, развивает мысль газета, "глобальное вмешательство Запада стало пародией на империалистическую деятельность", когда под предлогом защиты демократических ценностей уничтожались целые страны на Ближнем Востоке. Газета заключает, что в действительности же "Минобороны Великобритании не приходилось защищаться от сколько-нибудь правдоподобной угрозы из-за рубежа".

The Guardian приходит к выводу, что "судьбы Украины и Тайваня заслуживают всяческой дипломатической поддержки, но нельзя допустить", чтобы из-за них началась "глобальная война или ядерная катастрофа". Газета полагает, что мировые ядерные державы "флиртуют с катастрофой", но "Запад должен быть готов отступить и не называть это поражением".

Отношения между властями материкового Китая и Тайванем в последние несколько дней являются крайне напряженными из-за состоявшегося во вторник и среду визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий, будут приняты жесткие меры. Сразу после прилета Пелоси Пекин объявил о планах проведения военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, это одна из провинций КНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.