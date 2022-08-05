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ТАСС

В США не исключили возвращения к контактам в формате "ядерной пятерки"

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

В Госдепе заявили, что диалога нет "из-за вторжения России на Украину"

ООН, 3 августа. /ТАСС/. "Ядерная пятерка" (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) в настоящий момент не ведет каких-либо дискуссий, однако возвращение к этому формату в будущем не исключено. Об этом заявила в среду на пресс-конференции заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Что касается "пятерки", то, очевидно, диалога здесь нет из-за вторжения России на Украину. Так что движения тут нет. Но "пятерка" есть. Надеюсь, однажды мы сможем вернуться к этому формату, если Россия будет действовать добросовестно", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможны ли контакты в таком формате по вопросам нераспространения ядерного оружия. 

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