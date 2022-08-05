Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо

Новая "морская доктрина" России: теперь милитаризация грозит и Арктике

Немецкий автор с милитаристскими наклонностями на страницах издания "Тагесшпигель" радуется прекращению сотрудничества России с западными странами по вопросам Арктики. Со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии Балтика становится почти что "натовским озером", а все арктические страны, за исключением России, теперь - члены НАТО.

Конфликт на Украине, в котором виноват один только Путин, расширяет зону конфронтации. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО в Арктике больше не будет нейтральных прибрежных государств.

Несмотря на все конфликты с Россией, Запад долгое время пытался сохранять как можно больше областей открытыми для мирного сотрудничества. К ним относились космос и Арктика.

Владимир Путин положил конец этой эре. Он вышел из программы МКС, а Новая "морская доктрина" ускорит милитаризацию полярной зоны.

Теперь стало очевидным, что решение Путина покорить Украину будет иметь более глубокие и полезные для нас последствия, чем казалось в первый момент. Финляндия и Швеция всегда гордились своим нейтральным статусом. Так вот, они его бросают, а их вступление в НАТО изменит ситуацию на Балтике и в полярной зоне.

На Балтике замкнется оборонительное кольцо вокруг высокоуязвимых прибалтийских государств. До сих пор они граничили с альянсом только на юге. Теперь благодаря Финляндии и Швеции у этих стран и на севере будет прямой контакт с зоной НАТО.

Балтика, за исключением относительного небольшого участка побережья вокруг Калининграда и Ст.-Петербурга, становится внутренним морем НАТО. Финляндия и Швеция привнесут в альянс сильные вооруженные силы, станут таким образом созидателями общей безопасности, а не ее потребителями как некоторые новые члены НАТО последних лет.

Таким образом в полярной зоне изменится военно-политическое соотношение сил. До сих пор Россия имела там дело с пятью государствами НАТО – Норвегией, Исландией, Данией (из-за Гренландии), Канадой и США, а также двумя нейтральными странами – Финляндией и Швецией. В будущем НАТО будет представлено в регионе семью государствами. Посредническая роль нейтральных стран, побуждавших к установлению взаимного доверия, охране природы, экологичному использованию природных богатств и отрицавших милитаризацию, будет сведена на нет.

Мирная Арктики уходит в прошлое

Для России военное использование полярной зоны уже давно имеет приоритетное значение. Она пользуется своим географическим положением для развития концепции осажденной крепости. Россия контролирует более половины побережья Арктики, и она намерена, во-первых, не допустить Запад в эту зону и, во-вторых, использовать ее как базу для доминирования над частями северной Атлантики.

На Кольском полуострове размещен Северный флот ВМФ России, оснащенный атомными баллистическими ракетами. Его предполагается модернизировать новыми атомными подводными лодками четвертого поколения (класса "Борей"). В российском восприятии мистическое возвеличивание Арктики играет определенную роль в идентичности страны.

Уменьшение площади полярного льда Россия субъективно воспринимает как угрозу для своей безопасности. Это усиливает у нее синдром осажденной крепости. Если морские пути, которые до сих пор были блокированы льдом, откроются для международного судоходства, в том числе и для вражеских флотов, то это будет якобы угрожать России.

Энергетический голод Китая обостряет борьбу за природные ресурсы

Кроме того, острая потребность Китая в газе и нефти, необходимых для его экономического роста, усиливает конкуренцию за ископаемые богатства Арктики. Правда, Китай не является прибрежным арктическим государством. Но экономическая и финансовая стратегия России базируется на продаже энергоносителей, в основном Китаю.

На первый взгляд расширение альянса на север усиливает его влияние в полярной зоне. Но в то же время оно увеличивает и риск конфронтации в этом регионе, о чем свидетельствует Новая Морская доктрина России.

Этот двойной эффект ставит альянс перед дилеммой: есть ли будущее у концепции предотвращения конфликтов в Арктике с помощью диалога и сотрудничества после вступление Финляндии и Швеции? Или альянс должен будет сделать там ставку на усиление военного присутствия?

Кристоф фон Маршалл (Christoph von Marschall)