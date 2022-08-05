Демонстрация сил: стартуют китайские военные учения вокруг Тайваня

На них Пекин покажет готовность бросить вызов флоту США в регионе

Стартующие 4 августа китайские трехдневные полномасштабные учения с боевой стрельбой обозначены официальным Тайбэем как «беспрецедентные». Они пройдут по всему периметру Тайваня, блокируя нормальный морской и воздушный трафик в республику. Впервые на таких маневрах задействуют гиперзвуковые ракеты DF-17. Баланс сил в регионе в последние годы радикально сместился в сторону материкового Китая, но успех ему всё еще не гарантирован, поэтому Пекин может пойти на военную операцию лишь в самом крайнем случае, полагают эксперты.

Смещенный баланс

Еще до официального старта учений Китай нарастил активность своей авиации в регионе. В среду, 3 августа, в минобороны Тайваня сообщили, что сразу 27 истребителей Китая нарушили так называемую медианную линию — не признаваемую Пекином границу в Тайваньском проливе. Подобные акции стали в этом году регулярными.

На официальных видео с подготовительных этапов учений уже отмечено использование новейших систем вооружения, имеющихся в распоряжении Китая. В воздухе будут задействованы малозаметные истребители J-20 и закупленные в России Су-35. Выполнены пуски в сторону моря баллистических ракет наземного базирования. На маневрах НОАК в прибрежной провинции Фуцзянь были замечены мобильные пусковые установки противокорабельных комплексов DF-17, способных нести гиперзвуковые баллистические части. Они позиционируются Китаем как средства противодействия американским авианосцам. Впервые применят и дальнобойную артиллерию.

Истребители J-20 Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Накануне прилета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вышли в море в район Тайваня и оба действующих авианосца китайского флота в сопровождении других крупных кораблей.

Официальный Тайвань в среду назвал предстоящие учения «нарушающими правила ООН», создающими морскую и воздушную блокаду острова, и оставил за собой право отвечать соответственно.

Военный баланс сил в последние годы быстро смещался в сторону Китая и сейчас его превосходство над Тайванем не вызывает сомнений, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Сейчас речь идет только о том, смогут ли Вооруженные силы Тайваня продержаться до подхода США, — объяснил он. — В способность их защитить остров самостоятельно никто уже всерьез не верит. Китай превосходит тайваньские силы количественно и качественно, есть еще чисто географический фактор — площадь острова 36 тыс. кв. км, это небольшая территория, полностью наблюдаемая системами разведки, включая космическую.

Эксперт отметил, что из-за близости к материку остров насквозь простреливается не только баллистическими ракетами меньшей дальности, но и тяжелыми РСЗО, которые на порядок превосходят американские HIMARS.

— У Тайваня недостаточно аэродромов базирования, в первые же часы на них обрушится такое количество ракет, что они гарантированно окажутся уничтожены, — отметил эксперт.

Фото: Global Look Press/Ceng Shou Yi Источник изображения: iz.ru

Негарантированный успех

Уже в XXI веке Китай серьезно обновил возможности своего флота для потенциальной высадки на Тайвань. С 2006 года идет строительство универсальных десантных кораблей «тип 071» по 25 тыс. т водоизмещения каждый. Уже введено в строй восемь единиц. Их может поддержать пара еще более крупных, 40 000-тонных «тип 075». Оба проекта могут высаживать десанты «из-за горизонта», не подходя близко к берегу. Солдат и технику перебрасывают скоростные катера и вертолеты.

Во второй волне огромных коллег могут поддержать традиционные большие и средние десантные корабли, а также мобилизованные коммерческие транспортные суда.

— Тайвань пытается ассиметричные меры применять, но баланс сил это не меняет, — рассказал Василий Кашин. — Хотя оружие туда идет на суммы в миллиарды долларов в год. В прошлом году контракты на $20 млрд были заключены с одними только США.

Китай ощущает свою мощь и способность решить тайваньский вопрос силовым путем, но понимает и риски, считает Василий Кашин.

— Для этого потребуется крупнейшая морская десантная операция — ничего подобного не было со времен Второй мировой войны, — отметил эксперт. — И она безусловно может преподнести множество сюрпризов. Могут вскрыться миллионы причин, по которым всё пойдет не так, как рассчитывали и Китаю, не удастся закрепиться на острове перед тем, как США стянут свои силы в регион.

По словам Василия Кашина, Китай, понимая политические и экономические последствия такого решения, может принять его только «в условиях безысходности».

По оценкам исследовательской службы конгресса США, в 2020 году военный флот Китая по численности превысил американский. Но он по-прежнему серьезно отстает по количеству самых больших классов надводных кораблей — авианосцев и крейсеров.

Американский авианосец «Рональд Рейган» Источник изображения: REUTERS/Yuyang Wang/File Photo

В регионе постоянно присутствуют крупные силы флота США. Накануне визита Нэнси Пелоси ударная группа во главе с авианосцем «Рональд Рейган» также подошла к берегам Тайваня.

Гиперзвуковой аргумент

Чтобы противостоять американскому флоту, Пекин сделал ставку в том числе на развитие новейших вооружений. Если в области гиперзвуковых крылатых ракет Китай пока не может похвастаться особыми успехами, то в области гиперзвукового боевого оснащения баллистических ракет его достижения уже находятся на самом высоком современном уровне.

За последние пару лет Китай испытал крылатые управляемые боевые блоки, называемые также иногда «гиперзвуковыми глайдерами». Считается, что такими сверхскоростными управляемыми боеголовками могут оснащать как ракеты малой дальности типа DF-17, так и 5000-километровые DF-26. С большой вероятностью серийные ракеты типа DF-17 с гиперзвуковым оснащением уже состоят на вооружении НОАК. Именно пуск такой был продемонстрирован 1 августа, за день до визита Нэнси Пелоси.

Если Китаем решен вопрос целеуказания и радиолокационного самонаведения такого гиперзвукового боевого блока, то с его помощью можно будет высокоточно поражать выбранные корабли в походном или боевом ордере. Защита от подобных боеприпасов на современном уровне развития систем ПВО и ПРО представляется крайне сложной задачей, в том числе и для таких мощных, как у американских авианосных ударных групп.

Массовое применение такого оружия у Китая гарантирует уничтожение или как минимум вывод из строя любого американского авианосца, который находится в зоне поражения подобных ракет — на дальности до нескольких тысяч километров от берегов страны. Это сильно затруднит США возможность оказания военной помощи Тайваню в случае конфликта.

Фото: REUTERS/Tingshu Wang Источник изображения: iz.ru

Сокращение или полная ликвидация отставания в возможностях флота от США даст возможность Пекину выбрать силовой путь решения вопроса. Но пока неясно, насколько близка эта точка. Да и Пекин пока не раскрывает количество и точные характеристики своих «гиперзвуковых аргументов», поставленных на вооружение.

Антон Лавров

Дмитрий Корнев