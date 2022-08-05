Борисов обсудил с послом Ирана вопросы проработки двусторонних проектов

В Роскосмосе уточнили, что речь идет, в частности, о вопросах возможной поставки предприятиями госкорпорации непрофильной продукции по программе диверсификации

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов во время рабочей встречи обсудил с послом Ирана Каземом Джалали текущий статус проработки отдельных двусторонних проектов, включая вопросы возможной поставки предприятиями госкорпорации непрофильной продукции по программе диверсификации. Об этом сообщила в среду пресс-служба Роскосмоса.

"В рамках беседы стороны подчеркнули важность совместных усилий, направленных на укрепление экономических и технологических взаимосвязей между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по текущему статусу проработки отдельных двусторонних проектов, включая обсуждение вопросов возможной поставки предприятиями госкорпорации "Роскосмос" непрофильной продукции по программе диверсификации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что по итогам переговоров стороны "дали позитивную оценку общей динамике развития двустороннего взаимодействия и отметили высокий потенциал данной области сотрудничества в части создания и реализации взаимовыгодных совместных проектов".