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ТАСС

Борисов обсудил с послом Ирана вопросы проработки двусторонних проектов

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Посол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали.
Источник изображения: © Фото : предоставлено посольством Ирана в России

В Роскосмосе уточнили, что речь идет, в частности, о вопросах возможной поставки предприятиями госкорпорации непрофильной продукции по программе диверсификации

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов во время рабочей встречи обсудил с послом Ирана Каземом Джалали текущий статус проработки отдельных двусторонних проектов, включая вопросы возможной поставки предприятиями госкорпорации непрофильной продукции по программе диверсификации. Об этом сообщила в среду пресс-служба Роскосмоса.

"В рамках беседы стороны подчеркнули важность совместных усилий, направленных на укрепление экономических и технологических взаимосвязей между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по текущему статусу проработки отдельных двусторонних проектов, включая обсуждение вопросов возможной поставки предприятиями госкорпорации "Роскосмос" непрофильной продукции по программе диверсификации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что по итогам переговоров стороны "дали позитивную оценку общей динамике развития двустороннего взаимодействия и отметили высокий потенциал данной области сотрудничества в части создания и реализации взаимовыгодных совместных проектов". 

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Страны
Иран
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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