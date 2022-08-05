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ТАСС

Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo

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Логотип ЦПК Гагарина
Логотип Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина".
Источник изображения: https://1c-bitrix-cdn.ru/

В него будет одет полковник Уолтер Вилладеи, сообщили в Spacewear

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Итальянская компания Spacewear представила летный костюм для астронавтов, в котором в нынешнем году итальянский летчик Уолтер Вилладеи должен отправиться в исследовательский полет на суборбитальном корабле SpaceShipTwo. На сайте компании представлены изображения костюма, при этом на его плече заметен шеврон с логотипом российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"Smart Flight Suit 1 взлетает в 2022 году из Spaceport America, в него будет одет полковник Уолтер Вилладеи во время научно-исследовательского полета на выдающемся Virgin Galactic SpaceShipTwo", - указано на сайте компании.

В описании костюма отмечается, что он сделан из огнестойкой и антимагнитной ткани, имеет водонепроницаемые застежки, карманы, устойчивые к перегрузкам до 12 G, и биомедицинские детекторы.

В настоящее время астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти находится на борту МКС вместе с астронавтами NASA Челлом Линдгреном, Робертрм Хайнсом и Джессикой Уоткин, а также космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым, который также является спецкором ТАСС, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым.

SpaceShipTwo - суборбитальный туристический корабль, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов. Он поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку. 

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Страны
Италия
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Virgin Galactic
Роскосмос
Проекты
МКС
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