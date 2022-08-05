Генсек ООН прокомментировал использование ВСУ противопехотных мин "Лепесток"

Антониу Гутерриш заявил, что все стороны любого конфликта должны избегать действий, которые угрожают жизням мирного населения

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Все стороны любого конфликта должны избегать действий, которые угрожают жизням мирного населения. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос об использовании ВС Украины противопехотных мин "Лепесток", от которых страдают мирные жители Донбасса, в том числе дети.

"У меня нет конкретной информации по теме, которую вы подняли, - сказал он в ответ на вопрос. - Я могу только сказать, что защита гражданских лиц - это основополагающий элемент в любом конфликте. Все стороны должны воздерживаться от действий, которые создают риски для жизни гражданских лиц".

Ранее постоянное представительство РФ при ООН направило Гутерришу письмо с информацией об использовании украинскими войсками мин "Лепесток".