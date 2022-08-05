В Австралии упала часть Crew Dragon

В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) упала часть негерметичного отсека космического корабля SpaceX Crew Dragon. Об этом сообщает The Guardian.

К подобному выводу пришли эксперты, изучившие обломки на месте падения. Всего было обнаружено три фрагмента космического корабля. Как пишет издание, запуск соответствующего Crew Dragon к Международной космической станции состоялся в ноябре 2020 года.

По данным Австралийского космического агентства, обнаруженный космический мусор является собственностью США.

В июле во входящей в «Роскосмос» организации «Агат» заявили, что отправлять людей на околоземную орбиту выгоднее на российском космическом корабле «Союз МС», чем на американских Crew Dragon или Starliner.

В марте Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что цена места на «Союз МС» для американцев намного выше, чем для россиян, поэтому российский пилотируемый космический корабль оказывается дешевле американского Crew Dragon.