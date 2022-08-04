Парашюты для «крылатой пехоты»

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Рассказываем о парашютах, которые уже эксплуатируются российскими десантниками или находятся в шаге от принятия на вооружение.

Перспективные «Кадеты»

«Кадет-100» – представитель целого перспективного семейства – уже проходит государственные испытания. Эта парашютная система сможет стать заменой основному десантному парашюту Д-10, который находится на службе ВДВ свыше двадцати лет.

Парашютные системы семейства «Кадет-100» увеличили полетную массу – 160 кг вместо 140 кг. Конечно, речь идет не о лишнем весе десантников, а о двадцати килограммах дополнительного снаряжения. При этом минимальная высота, с которой можно совершить прыжок с «Кадетом» на 50 метров ниже, чем с парашютом Д-10. Как объясняют специалисты, благодаря этому спецподразделения могут оперативнее приступить к выполнению задач.

Парашютными системами семейства «Кадет-100» предусматривается возможность управления и полета назад. Менее, чем за 12 секунд десантник может совершить разворот на 360, что позволяет избежать схождения с другими парашютистами, лучше рассмотреть местность и наблюдать за площадкой приземления. «Кадет-100» является также базой для двух новых учебно-тренировочных систем – «Кадет-75» и «Кадет-100Д».

«Юнкер» и служебный пес

Серия парашютных систем «Юнкер» – одна из главных новинок последних лет. На базе этого парашюта создаются системы с особыми возможностями, например, «Юнкер-ППСС» – Подвесная парашютная система собаки. Четвероногие служащие силовых структур часто участвуют в военных и спасательных операциях. В случае, если к месту назначения сложно доехать, а приземление вертолета или самолета невозможно, на помощь придет специальная подвесная система.

Подвесная система «Юнкера» обеспечивает десантирование кинолога и собаки с высоты до 4 тыс. метров. Совершить прыжок сможет пес весом до 45 килограммов, то есть система подойдет для десантирования практически любой служебной собаки.

Государственные испытания подвесной парашютной системы для десантирования с собакой завершились на днях. После серии проведенных прыжков все четвероногие участники эксперимента чувствовали себя хорошо. По словам парашютистов-испытателей, собаки спокойно переносят полет и даже наблюдают за облаками через иллюминатор. Еще настоящим открытием для испытателей стал тот факт, что даже с высоты трех километров собака наблюдает землю – в какой-то момент пытается «ловить» ее лапами. Раньше считалось, что собаки не видят так далеко.

«Стайер» для прыжков из стратосферы

В 2020 году начались поставки серийных систем с парашютными куполами «Стайер», которые предназначены для десантирования спецподразделений и силовых структур с экстремальных высот – от 700 до 10 000 метров.

Бойцам ВДВ эта система уже хорошо знакома: в апреле 2020 года они первыми в мире совершили групповой прыжок над Арктикой с высоты 10 км – нижней границы стратосферы. Это случилось в ходе учений, которые проходили на Земле Франца-Иосифа.

Кстати, ощутить себя десантником и повторить рекордный прыжок из стратосферы с парашютом «Стайер» мог любой желающий. На форуме «Армия-2021» можно было воспользоваться VR-очками, позволяющими виртуально провести две с половиной минуты в свободном полете над Арктикой.

«Дальнолет»: долгий полет с комфортом

Для высотного десантирования предназначена еще одна система – «Дальнолет». С ее помощью можно совершать прыжки с высот 1200-8000 метров на расстояния до 60 км от точки покидания самолета при попутном ветре. Это помогает в выполнении самых сложных задач, в том числе в тылу противника.

«Дальнолет» позволяет пролететь далеко и с комфортом – на системе предусмотрено специальное сидение для долгого нахождения под куполом парашюта. Также в распоряжении парашютиста быстроразъемные карабины – для быстрого освобождения от подвесной системы после приземления.

«Умный» грузовой парашют

Ведется разработка «умной» транспортной парашютной системы. Система позволяет десантировать груз весом до 250 кг с высоты до 8000 метров и сделать это автоматически благодаря ГЛОНАСС и GPS.

Главное достоинство этого «умного» грузового парашюта – точность. Согласно проведенным испытаниям, погрешность при приземлении не превышает 100 метров.

С помощью данной системы можно десантировать вооружение, оборудование и боеприпасы. Если сегодня речь идет о грузе весом до 250 кг, то в планах увеличение полезной нагрузки до 500 кг – запатентована универсальная парашютная грузовая обвязка, которая позволяет при необходимости увеличить массу десантируемого груза.

«Запаска» – гарант безопасности

Как говорят парашютисты, нет такого понятия, как абсолютно безопасный прыжок – риск присутствует всегда. Конечно, опыт парашютиста и надежность оборудования делают любой прыжок более безопасным. Но критические ситуации никто не отменял. В ситуации, когда земля приближается с невероятной скоростью, а парашют не открывается, лучший помощник и спаситель – запасной парашют, или «запаска» на сленге парашютистов.

Последняя разработка в этой сфере – запасной парашют З-7. Новинка придет на смену З-5, использующемуся уже несколько десятилетий. Основным отличием станет вертикальная скорость снижения – она не будет превышать 6 метров в секунду. При этом полетная масса будет увеличена – со 140 до 160 кг.

Запасной З-7 легко и быстро монтируется и демонтируется к подвесной системе основного парашюта. Он располагается спереди, что облегчает введение его в действие кольцом звена ручного раскрытия. При срабатывании запасной парашютной системы картина будет примерно такой – поток воздуха извлекает купол со стропами из ранца, купол «запаски» наполняется, обеспечивая снижение парашютиста с безопасной скоростью и его нормальное приземление.