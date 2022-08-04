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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о нарушении со стороны вооруженных сил Азербайджана режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Фото с сайта www.mil.ru
Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили, что обстановка в Нагорном Карабахе обострилась.

"Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня", - говорится в бюллетене министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки", - сообщили в оборонном ведомстве.

Там заявили, что российскими миротворческими подразделениями проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах.

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Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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