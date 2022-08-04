МО РФ уличило ВСУ в намеренном ударе по СИЗО с украинскими военнопленными

Замминистра обороны Фомин: Украина сама настояла на размещении своих пленных в Еленовке

В Министерстве обороны РФ заявили, что именно власти Украины настояли на помещении военнопленных в следственный изолятор (СИЗО) в Еленовке, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар. Об этом 3 августа рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка «Азов» были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — рассказал он во время брифинга.

Фомин напомнил, что ракетный удар был нанесен в ночь на 29 июля, после того как 28 июля было опубликовано видеопризнание в преступлениях азовцев Дмитрия Козацкого.

«Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», — отметил он, комментируя ракетный обстрел СИЗО в Еленовке.

Замминистра также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Запад давало единые оценки этому обстрелу и чтобы они не расходились с украинской трактовкой событий.

Фомин также прокомментировал заявления со стороны Соединенных Штатов, которые, по его словам, стараются оправдать действия ВСУ.

«На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица минобороны США о том, что «если это и случилось — украинский удар, они не хотели этого делать». Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокации киевского режима», — заявил он, подчеркнув, что, по словам США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены.

Замминистра также добавил, что при подготовке стрельбы украинские военные активно используют информацию, предоставляемую космической и воздушной разведкой западных стран, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы.

29 июля вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

По данным Министерства обороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев, многие из 193 военнопленных получили ранения. Произошедшее — целенаправленная кровавая провокация киевского режима, добавили в ведомстве.

31 июля попавший в плен боевик «Азова» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) Артем Зубов, раненный во время удара ВФУ по Еленовке, рассказал, что удар был очень сильным, и назвал поступок сослуживцев «нехорошим». Пленный получил ранения руки и обеих ног.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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