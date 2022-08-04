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Интерфакс-АВН

Истребители Балтфлота провели ракетные стрельбы над Балтийским морем

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Истребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Более 10 истребителей Су-27 Балтийского флота провели ракетные стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим авиацию условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

"Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота. В рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного ракетного вооружения как одиночно, так и в составе пары", - сообщили в пресс-службе.

Стрельбы проводились над морским и сухопутным полигонами Балтийского флота, отмечается в пресс-службе. В качестве имитаторов воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6. Кроме того, стрельбы проводились из пушечного вооружения самолетов по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Проекты
БФ
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