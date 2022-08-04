В Минобороны непризнанной НКР сообщили о гибели одного и ранении восьми военных в результате ударов азербайджанской стороны

Ереван. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Один военнослужащий непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) погиб, еще восемь ранены в результате ударов вооруженными силами Азербайджана из беспилотных летательных аппаратов.

"Подразделения ВС Азербайджана в 15:00 (14:00 МСК) в северо-западном направлении линии соприкосновения применили ударные беспилотники, в результате чего один военнослужащий Армии обороны погиб, еще восемь получили ранения", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной республики.

Ранее в среду пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что семеро военнослужащих были ранены в результате применения азербайджанской стороной гранатометов и беспилотных летательных аппаратов. Совместно с размещенными в Нагорном Карабахе российскими миротворцами принимаются меры по стабилизации ситуации.

Официальный Баку утром в среду обвинил военно-политическое руководство Армении в гибели азербайджанского военного в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны.