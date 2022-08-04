Без России Германию ждет крах. Но русским уже все равно

В Германии растет сопротивление против саморазрушительной поддержки Украины как в кругах политиков, так и на улицах

Проблемы в немецкой экономике множатся день ото дня, пишет Advance. Избежать краха без газовых поставок из России у Германии не получится. Но не все здесь зависит от санкций. Думать, что Москва мечтает поставлять топливо Германии, пока та снабжает оружием Украину, глупо.

Антун Роша

В начале боевых действий жесткую позицию Германии в отношении России и санкции, введенные из-за нападения на Украину, поддержали все "мэйнстримные" немецкие политические партии, начиная с Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и его партнеров по коалиции и заканчивая консервативной оппозицией, то есть партией бывшего канцлера Ангелы Меркель. Однако в последние недели, с тех пор как усиливается давление на немецкую экономику после сокращения российских поставок газа по "Северному потоку — 1", растет беспокойство в рядах немецких политиков и граждан.

Некоторые консервативные политики все громче выражают свой скептицизм насчет западной стратегии вокруг этого конфликта в целом. В то же время большинство немцев, согласно опросам, по-прежнему поддерживают санкции против России (таких две трети), но половина респондентов сегодня считают, что санкции наносят все больший урон самой Германии, нежели России.

Подобное мнение не удивляет, если учесть, что до половины немецких домохозяйств зависят от газа, которым они обогревают свои дома. Кроме того, треть энергии, используемой немецкой промышленностью, вырабатывается именно на газу. Около 40% газа Германия закупает у России.

Напомню, что предыдущая немецкая администрация во главе с канцлером Ангелой Меркель, несмотря на сильнейшее американское давление, дала зеленый свет строительству газопровода "Северный поток — 2" - проекту, в котором участвовали многие европейские компании вместе с российским "Газпромом". Сам этот факт ясно говорит о том, какой была долгосрочная немецкая экономическая стратегия. Германия планировала еще больше укрепить промышленность и собственную конкурентоспособность, увеличив закупку российского газа, вполне приемлемого по стоимости для Европы.

Теперь перед Германией — огромный вызов: как не допустить, чтобы ее собственные граждане замерзали зимой, ведь половина газа для домохозяйств поступает из России? Но проблемы множатся день ото дня и в немецкой экономике. Недавно Германия зафиксировала месячный торговый дефицит впервые с 1991 года. Это подтверждает, насколько крупнейшая экономика Европы сосредоточена на экспорте (поэтому она и крупнейшая!), а также какое воздействие оказывает инфляция, которая в Германии сейчас достигла примерно восьми процентов. Одна из редких позитивных новостей заключается в том, что, исходя из данных, можно предположить — инфляция в Германии уже достигла своего пика, ведь уже пятый месяц она держится на одном уровне. Но вопрос, когда она начнет снижаться и начнет ли вообще.

Все это вызывает критику текущей политики, хотя еще несколько месяцев назад такое было трудно себе представить. Например, консервативный лидер восточного региона Саксонии Михаэл Кретшмер заявил вчера в интервью "Цайт": "Всей нашей экономической системе грозит обрушение. Если мы не проявим осторожность, Германия может столкнуться с деиндустриализацией".

"Если выяснится, что сейчас мы не можем отказаться от российского газа, то это печальный факт, но факт, и мы должны действовать сообразно ему", — сказал Кретшмер.

Ожидаемо критика и беспокойство, которые появились в Германии, особенно велики на востоке страны. Бывшая коммунистическая Восточная Германия тесно сотрудничала с Москвой, и это накладывает свой отпечаток до сих пор, хотя Германия вот уже 30 лет объединена. Конечно, это не единственная причина того, что критика особенно громко звучит на востоке. Дело в том, что, если все продолжит идти, как идет, именно эта часть Германии пострадает больше других, и вообще любое замедление экономики больше отразится на востоке Германии.

Кретшмер, чья земля Саксония насчитывает около четырех миллионов жителей, призывает "заморозить" бои на Украине и сосредоточиться на мирных переговорах. По его словам, это позволило бы восстановить поставки важнейших ресурсов, от энергоносителей до зерна, и при этом "избежать и немецкого экономического краха, и голода в Африке".

Конечно, подобные мнения не относятся к преобладающим на современной немецкой политической арене, но сам факт того, что один из лидеров немецких регионов откровенно отстаивает такую позицию, умеренную позицию, представляет собой своеобразный поворот. Ведь до недавнего времени подобный нарратив считался "предательским". Конечно, сразу после интервью на Кретшмера обрушилась критика. По словам критиков, подобная позиция в такой ситуации, как сейчас, "легитимизирует российские территориальные приобретения и позволяет России перегруппироваться".

Разумеется, с такой точки зрения можно рассматривать текущую ситуацию, но подобные мнения появляются уже давно. То же говорили, когда российские силы еще не захватили Мариуполь. Если бы тогда кто-нибудь из Европы набрался храбрости и "протащил" мирную инициативу, то сегодня Украина была бы в куда лучшем состоянии и целее. Поскольку после тех событий потери продолжились, и украинцы потеряли всю Луганскую область на востоке Украины после того, как россияне заняли Северодонецк и Лисичанск.

Проукраинские силы на Западе сегодня все надежды возлагают на новое американское и натовское вооружение, которое отправлено Украине. Ожидается украинское контрнаступление под Херсоном. Однако это контрнаступление уже несколько раз откладывалось, а новости о том, что оно "началось, распространяло в основном британское Министерство обороны, которое в последние месяцы превратилось в своего рода глашатая украинской военной стратегии.

Да, для многих предложение о "замораживании боев" выглядит как российская победа, но это как посмотреть. Что если в ближайшее время Россия снова двинется в наступление и возьмет под свой контроль всю Донецкую область? При таком раскладе приверженцы украинских властей, вероятно, предпочли бы "заморозить" конфликт раньше. С другой стороны, возможно, и нет, если им полностью безразлична судьба Украины и ее территориальной целостности. Ясно, что Запад ни в коем случае не хочет, чтобы российские войска дошли до границ Европейского Союза и НАТО и проникли вглубь, то есть в Польшу, Словакию, Чехию… Но подобное развитие событий все еще выглядит слишком отдаленной перспективой как во временном, так и в географическом плане, то есть остается время для того, чтобы нажать на "тормоза". Или по крайней мере так кажется.

На заявление лидера Саксонии сегодня отреагировал и украинский посол в Берлине, который вот-вот покинет свой пост. Он сказал: "Кретшмеру стоит засунуть свою голову в холодильник и забыть свои русские фантазии".

Весьма недипломатичное высказывание для посла, но, быть может, поэтому украинский президент Владимир Зеленский и снял его с должности. Вообще в последние месяцы Мельник прославился тем, что исключительно жестко критиковал каждое действие немецкого правительства, которое воспринимал как ослабление поддержки Украины.

Проблема для Мельника и для всех сторонников проукраинской позиции в том, что Кретшмер не единственный, кто так думает. Просто он, вероятно, первый, кто эти мысли озвучил. Не удивляет, что именно он осмелился первым, ведь он и раньше, еще после присоединения Крыма к России, выступал против введения антироссийских санкций.

Михаэл Кретшмер возглавляет Саксонию с 2017 года и с тех пор является одним из четырех зампредов главной оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), которая при Ангеле Меркель много лет правила Германией вместе со своей сестринской партией "Христианско-социальный союз в Баварии" (ХСС). Председателем Христианско-демократического союза (ХДС) является Фридрих Мерц, и он поспешил откреститься от мнения, высказанного Кретшмером. Но, как я уже писал, Кретшмер не единственный, кто сейчас откровенно высказывает свои мысли.

Заявление сделал и лидер Христианско-социального союза в Баварии Мартин Хубер. В интервью газете "Мюнихер Меркур" он сказал: "Замерзать за свободу долго не получится". Конечно, он имел в виду сокращение поставок российского газа в Европу и проблемы, которые в полной мере скажутся осенью и зимой.

Хубер полагает, что проблему для Германии представляют только санкции. Он отметил: "Оружие помогает Украине куда быстрее санкций". Похоже, Хубер считает, что Россия мечтает поставлять газ Германии, пока та снабжает оружием Украину. Россия никогда откровенно не подтверждала, что будет наказывать кого-то посредством энергетики. Но было бы несколько наивно думать, что она не воспользуется этим "рычагом". Хубер же явно думает, что она не прибегнет к нему, хотя по "Северному потоку — 1" поступает всего 20% газа от общей мощности…

Другие политики, судя по всему, готовятся к взрыву недовольства из-за нынешней политики. Причем не в политических кругах, а на улицах. Немецкий министр внутренних дел Нэнси Фаезер заявила, что возможны "радикальные выступления", а министр иностранных дел Анналена Бербок сказала, что полное прекращение поставок российского газа приведет к "мятежу".

Канцлер Олаф Шольц уже пообещал государственные "пакеты спасения" для малоимущих семей в размере нескольких миллиардов евро. Но вопрос, поможет ли это в условиях, когда энергоносителей будет элементарно не хватать.

В начале месяца министр Бербок, одна из самых популярных чиновниц в нынешнем немецком правительстве, отправилась в десятидневное турне по Германии, чтобы пропагандировать выбранный властями политический курс, который сталкивается со все большим сопротивлением. Интересно, что Бербок не посетила Саксонию. Может, потому что там уже начались демонстрации, которые каждый понедельник проводит группа под названием "Свободная Саксония". Это протестное объединение, которое активно еще с прошлого года. Тогда они выступали против ковидных ограничений, а теперь выходят на демонстрации против текущей политики, которая загоняет Германию в глубокий энергетический кризис.

"Мы не хотим замерзать из-за этой политики. Мы будем сопротивляться. В большом числе и вместе", — заявили члены объединения "Свободная Саксония" на своем "Телеграмм"-канале, у которого более 150 тысяч подписчиков.