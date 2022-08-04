Настал момент закончить украинский конфликт. Иначе будет еще хуже

Выскочит ли Запад из украинской ловушки?

Украина не сможет вернуть занятые россиянами территории, а Москва не заинтересована в продвижении в центр страны, пишет бывший премьер Чехии Йиржи Пароубек в статье для iDNES. Наступил удобный момент закончить конфликт, который не приведет ни к чему хорошему, считает он.

Йиржи Пароубек

Когда война уже идет, но, главное, когда она закончилась, мало кто может вспомнить, от чего она началась. Например, британцы шли воевать с Германией ради территориальной целостности Польши, а потом в Ялте присутствовали при очередном разделе Польши согласно Сталинским требованиям…

Вспомним, что перед началом боевых действий на Украине в феврале Россия на протяжении нескольких месяцев вела безуспешные переговоры с политиками Запада. А Генеральный секретарь НАТО тогда говорил, что каждая суверенная страна сама в праве решать, хочет ли быть членом НАТО.

Россия, напротив, опасалась размещения баз НАТО на территории Украины, то есть вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Перед началом боевых действий Россия объявила, что в будущем Украина должна стать страной, не входящей в военные альянсы, а также демилитаризироваться. Второе требование можно было бы удовлетворить при условии гарантий безопасности, которые дали бы Украине главные страны Запада, а также Россия и, скажем, Китай и Индия.

В конце концов, в Европе уже есть две страны, которые давно сохраняют нейтральный статус и не входят ни в какие военные блоки. Как в случае Финляндии, так и в случае Австрии этот статус оформился на основании договоренностей с бывшим Советским Союзом. Финляндия закрепила их в договоре от 1948, а Австрия — от 1955 года. Советский Союз и его преемница Россия строго соблюдали положения этих договоров.

Проблемой аналитиков спецслужб Запада явилось то, что они неправильно определили соотношение сил между Западом и Россией. Представления о России как отсталой, коррумпированной стране с неэффективной экономикой и диктаторским режимом устраивали пропагандистскую машину Запада и в какой-то мере даже обоснованы. Однако Россия не Венесуэла, не Иран или Сирия, то есть она не страна с ограниченными экономическими возможностями, которую можно поставить на колени санкциями.

Наши заблуждения насчет России

У России огромные запасы энергоносителей, руд промышленных металлов, редких минералов. Каждый год она может экспортировать десятки миллионов тонн пшеницы. В принципе российская экономика способна функционировать самодостаточно. Кроме того, западные стратеги упустили, что еще в январе Россия подписала с Китаем и Индией контракты на поставки им российского газа и нефти. К санкциям против России присоединились около 40 стран. Это немало. Но в стороне остались Латинская Америка, Африка и значительная часть Азии.

Хотя в западных банках были заморожены валютные резервы России в размере 400 миллиардов долларов, Россия не испытывает нужды в деньгах. Российский торговый баланс мало пострадал от того, что в Россию перестали экспортироваться западные товары. Сама Россия может экспортировать свою продукцию на другие рынки.

Благодаря нескольким ловким маневрам Москве удалось стабилизировать и свою валюту — рубль. Еще никогда она не была столь сильна по отношению к доллару, как сейчас. Борьба Запада с Россией на экономическом поле развивается не так, как Запад себе представлял. Невообразимые санкции, которые ввели против России, не приведут ее к дефолту. Похоже, и снижение уровня жизни российского населения из-за спада эффективности российской экономики и сокращения реальных доходов граждан примерно на восемь процентов не приведет к серьезным политическим потрясениям в России.

К сожалению, так же реальные доходы сократятся и на Западе. В странах Центральной и Восточной Европы инфляция может достигнуть 15 — 20%. Цены на газ выросли по сравнению с прошлым годом на десятки процентов, и это еще не конец. Так же ситуация развивается в области электроэнергии. Что касается топлива, то мы платим примерно на 50% больше, чем в прошлом году, и это тоже еще не конец. Из-за роста цен на пшеницу на мировых рынках, а также на другую сельскохозяйственную продукцию значительно выросли в цене хлеб, выпечка и другие продукты.

Альфой и омегой всей этой неблагоприятной ситуации является, конечно, вооруженный конфликт на Украине. Он де-факто повышает цены на сырье. После завершения боев можно ожидать их более или менее скорого снижения — почти до докризисного уровня.

Давайте признаемся, что любая война заканчивается тогда, когда заканчиваются патроны или деньги на патроны. Военные арсеналы Запада уже полупусты. Украинской армии нечем стрелять. И хотя украинские солдаты проявляют смелость и хорошо подготовлены западными инструкторами, против лучше подготовленной профессиональной армии Российской Федерации им не выстоять. Российская армия обладает боевым опытом, приобретенным в Чечне и Сирии. Российские генералы на Украине не стали повторять путь, который когда-то выбрала Красная армия в Сталинграде, где советские солдаты отвоевывали дом за домом, неся невероятные потери.

Современная российская армия использует в бою артиллерию, дальнобойные орудия, а также, например, термобарические бомбы. Похоже, ее техническое оснащение как минимум сопоставимо с самым передовым оружием, поставляемым Украине с Запада. В Луганской области россияне продвигались медленно, но неуклонно. По-видимому, то же повторится в Донецкой области.

Похоже, ни деньги, ни патроны, о чем я писал выше, у России не заканчиваются. Напротив, страны Запада вряд ли осилят поставки такого количества, например, танков и орудий, которое требует украинский президент. Их попросту нет.

Время заканчивать конфликт

Ясно, что в такой ситуации украинская армия не сможет силой вернуть забранные россиянами украинские регионы. В свою очередь, российская армия не заинтересована в том, чтобы после взятия всего Донбасса продвигаться в центр Украины. Поэтому наступил удобный момент для того, чтобы закончить весь этот конфликт, который не ведет ни к чему хорошему (и не вел ни к чему хорошему с самого начала). Вопрос, захотят ли россияне, захватив в разной мере русскоязычные регионы на юге и востоке Украины, отобрать еще и русскоязычные города Харьков и Одессу. Если Россия возьмет Одессу, Украина лишится выхода к морю.

Украинский вооруженный конфликт обернется для европейцев, прежде всего жителей Центральной и Восточной Европы, снижением уровня жизни. Вполне обоснованно можно ожидать, что это приведет к серьезной политической напряженности в пострадавших странах.

Чехия должна воспользоваться своим председательством в ЕС и привести Европу к миру с Россией, хотя, конечно, до конца неясно, способна ли она на это. Но нужно стремиться к заключению продолжительного мира между Украиной и Россией, к урегулированию отношений с Россией — по крайней мере настолько, насколько это возможно. К сожалению, министр иностранных дел ЧР Ян Липавски уже в начале председательства Чехии в ЕС попытался отчитать немецкое правительство за недостаточную поддержку Украины. Зачем такая словесная пиротехника?

Европейские политические элиты, которые активно поддержали Украину, просто должны смириться с тем, что украинские танки не въедут победоносно в Кремль. Нужно осознать, что следует искать разумный выход из сложившейся ситуации. Надеется на военное поражение России или ее экономическое уничтожение не стоит.

Поэтому Чехия, будучи страной-председателем Европейского Союза, должна в первую очередь учесть интересы собственных граждан и граждан ЕС. А они хотят, чтобы достижения социального государства не топтались, и чтобы уровень жизни широких масс европейского населения не упал.