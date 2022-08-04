США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица Минобороны США о том, что "если это и случилось - украинский удар, они не хотели этого делать. Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокации киевского режима", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

"По заявлениям США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены", - добавил он.

При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.

По его словам, к бездоказательным обвинениям в адрес России "все шире присоединяются представители руководства стран Европы".