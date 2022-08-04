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РИА Новости

США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны

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Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица Минобороны США о том, что "если это и случилось - украинский удар, они не хотели этого делать. Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокации киевского режима", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

"По заявлениям США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены", - добавил он.

При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.

По его словам, к бездоказательным обвинениям в адрес России "все шире присоединяются представители руководства стран Европы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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