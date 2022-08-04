Военный эксперт рассказал о тактической винтовке «Сталинград»

Военный эксперт Кнутов рассказал о поступившей на вооружение РФ тактической винтовке «Сталинград»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в среду, 3 августа, рассказал «Известиям» о тактической винтовке TSVL-8 «Сталинград», которая поступила на вооружение ВС РФ.

Как пояснил специалист, дальность винтовки доходит до 1500 м, а ее магазин рассчитан на пять патронов.

По словам Кнутова, во время ведения боевых действий, снайперские винтовки крайне необходимы, так как они позволяют выводить из строя командный состав, то есть фактически «обезглавливать» подразделение противника.

«Кроме того, возможно выводить из строя даже бронетехнику, если правильно выбрано место ведения огня. Всего-навсего одним патроном из строя выводятся танки и бронетранспортеры. Подобного рода оружие создано, чтобы пробивать бронежилеты <...> Если мы допускаем, что Украина в основном ведет оборону в жилых постройках, то без снайперов очень тяжело. Поэтому наличие снайперских винтовок — это необходимость», — рассказал Кнутов.

Военный историк Никита Буранов, в свою очередь, рассказал, что винтовка «Сталинград» показывает высокие результаты, ее закупают и зарубежные силовые ведомства. При этом эксперт добавил, что ошибочно называть винтовку новейшей, поскольку фирма-производитель «Сталинграда» Lobaev Arms уже на протяжении многих лет занимается производством высокоточного оружия и производит более десятка единиц снайперских комплексов, в том числе дальнобойных.

Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ сообщил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские снайперы применяют винтовку TSVL-8 «Сталинград».

22 июля сообщалось, что в зоне проведения спецоперации на Украине используются новейшие российские легкие беспилотники из состава комплекса «Ласточка». Отмечалось, что в ходе боевых действий они нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого стало известно, что в ходе спецоперации по защите Донбасса впервые применили созданную в России самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Отмечалось, что достоинство «Сумрака» — сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на огромные расстояния. При этом винтовка довольно тяжелая, а патроны для нее весьма дорогие.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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