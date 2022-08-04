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ТАСС

Завод концерна "Алмаз-Антей" начал производить сплав для работы при низких температурах

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Пруток
Пруток.
Источник изображения: eurasian-defence.ru

В концерне сообщили, что Super Duplex 25Cr имеет более высокую прочность по сравнению с аустенитными сталями, лучшее сопротивление к коррозионному растрескиванию, стойкость к точечной и щелевой коррозии, а также высокую устойчивость к кислотным средам

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Предприятие "Обуховский завод" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") начало производить уникальный высокопрочный сплав, устойчивый к коррозии при низких температурах Super Duplex 25Cr. Это дает возможность изготавливать необходимые детали для работы в сложных климатических условиях и глубоко под водой, сообщила в среду пресс-служба концерна.

"Специалистами Обуховского завода началось освоение сплава Super Duplex 25Cr в рамках стратегического развития литейного производства. <...> Результаты этой работы будут применяться в том числе при производстве новых видов отечественной высокотехнологичной продукции в сфере изготовления оборудования для глубоководной добычи углеводородов. При этом достигнутые результаты не являются окончательным этапом в рамках освоения производства супердуплексных сталей", - говорится в сообщении.

"Ключевой особенностью Super Duplex 25Cr является повышенная устойчивость к коррозии в условиях низких температур, что дает возможность изготовления нагруженных деталей и узлов для работы в сложных климатических условиях", - подчеркнули в пресс-службе. При этом материал супердуплексной стали имеет более высокую прочность по сравнению с аустенитными сталями, лучшее сопротивление к коррозионному растрескиванию, стойкость к точечной и щелевой коррозии, а также высокую устойчивость к кислотным средам.

Супердуплексная нержавеющая сталь относится к группе "суперсталей", главным отличием которой является большой процент хрома и молибдена в химическом составе. Из-за этого на нее практически не оказывают воздействие кислоты и щелочи. Повышенное содержание легирующих элементов повышает устойчивость стали к коррозии и делает ее механически прочной.

Предприятие "Обуховский завод" - это современный производственно-технологический комплекс, включающий в себя научно-исследовательскую, производственную и испытательную базу для разработки и производства высокотехнологичной продукции специального и гражданского назначения.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. В составе холдинга - более 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. 

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Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
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