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ТАСС

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал БПЛА с повышенной маневренностью и высокой прочностью

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Стенд концерна "Алмаз-Антей"
Стенд концерна "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Фото : Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

В концерне сообщили, что аппарат развивает скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса - 120 км/ч, имеет лучшие по сравнению с аналогами характеристики по маневренности при низкой себестоимости

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей", завершает работы по созданию многопрофильного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна. Об этом журналистам сообщили в среду в концерне.

"В настоящее время уже разработано несколько типов БПЛА и ведется их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии. Разработка обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов - карбона и наполненных полимеров", - сказали в компании.

Отмечается, что аппарат развивает скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса - 120 км/ч, имеет лучшие по сравнению с аналогами характеристики по маневренности при низкой себестоимости. При этом аппараты можно эксплуатировать при высоких ветровых нагрузках и отрицательных температурах.

В концерне отметили, что доля отечественных комплектующих в изделии составит до 90%. Программное обеспечение беспилотников адаптировано для неопытного пользователя. Отображение видео, управление БПЛА и ввод полетного задания производится с мобильного телефона, планшета или ноутбука. При этом в аппарат для его самостоятельного полета вне зоны покрытия канала управления с использованием спутниковой информации можно предварительно загрузить маршрут полета. Заряжать эти беспилотники можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля.

В концерне информировали, что в ближайшее время БПЛА оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео. Каналы управления и передачи видео, построенные на базе собственных наработок предприятия в области систем передачи команд, обладают повышенной помехоустойчивостью с программным шифрованием. Устройство ввода ключа для передачи информации в бортовую часть сопрягается по стандартным USB-протоколам с компьютером или планшетом.

"До конца 2022 года будет разработан собственный полетный контроллер с функцией идентификации и собственным программным обеспечением. На начало 2023 года запланирована разработка аппаратуры передачи данных канала управления и видеоинформации. В этот же срок планируется завершить локализацию производства БПЛА на предприятиях концерна", - сообщили в холдинге. 

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