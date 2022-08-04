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Газета.ru

«Немецкие поставки MARS II и IRIS-T не помогут Украине»

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MARS II
MARS II.
Источник изображения: Global Look Press

Экс-полковник Генштаба Ходаренок объяснил, почему военная помощь Берлина не спасает ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об отправке на Украину «новейшего вооружения». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, что это за оружие, какую угрозу оно представляет для российской армии и повлияют ли его поставки на ход спецоперации.

Федеральному канцлеру Олафу Шольцу от канадского издания The Globe and Mail был задан вопрос: «Почему Германия сократила военную поддержку Украины, несмотря на обещания об обратном?»

Лидер Германии ответил следующим образом: «Это неправда! Будем придерживаться фактов. С первых дней после нападения России на Украину мы поставляем в Украину оружие и боеприпасы. Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, орудия, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, РЛС контрбатарейной борьбы. Мы усиливаем поставки».

Особый интерес в вооружении, передаваемом со стороны Германии Вооруженным силам Украины в рамках последнего пакета, заслуживают РСЗО MARS II и зенитные ракетные комплексы средней дальности IRIS-T SLM.

Реактивная система залпового огня MARS II представляет собой один из вариантов модернизации базовой M270 MLRS. Она имеет ряд характерных отличий и нововведений, за счет которых обеспечивается определенный рост боевых качеств. Одновременно с этим в боевом применении системы есть и некоторые ограничения.

Главное отличие MARS II от исходной MLRS М270 кроется в европейской системе управления огнем EFCS разработки компании Airbus. Эта СУО обеспечивает применение ракет семейства GMLRS с дальностью стрельбы около 90 км и спутниковой коррекцией. При этом номенклатура боеприпасов искусственно сокращена, поскольку страны-разработчики подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, и поэтому EFCS не позволяет применять ракеты с таким оснащением.

Экипаж MARS II состоит из трех человек, включая водителя, командира и наводчика. Они размещаются в закрытой кабине в передней части машины, в которой защищены от огня стрелкового оружия, а также осколков артиллерийских снарядов и мин. Возможности боевой машины позволяют экипажу или даже одному номеру расчета выполнять боевую задачу в полном объеме, включая операции по загрузке и разгрузке реактивных снарядов и ракет.

ЗРК IRIS-T SLM, в свою очередь, позволяет поражать цели на дальности от 1 км до 40 км и высоте до 20 км. РЛС ЗРК обнаруживает цели на расстоянии до 250 км.

Зенитные ракетные комплексы IRIS-T состоят на вооружении уже десяти стран. Поставки на Украину ожидаются не раньше октября текущего года, поскольку ЗРК IRIS-T-SLM попросту нет в наличии бундесвера, и системы надо еще изготовить на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Германии.

IRIS-T SLМ способен поражать вертолеты, самолеты, а также крылатые, противокорабельные, противорадиолокационные и другие типы ракет, иными словами, практически все классы аэродинамических целей. Поставки этого комплекса на Украину позволят существенно усилить боевые возможности Воздушных сил ВСУ, в состав которых входят и зенитные ракетные войска. IRIS-T способен поражать цели на средних и больших высотах. Ранее поставляемые Украине западными странами системы и комплексы противовоздушной обороны (за исключением ЗРК NASAMS) в основном обладали досягаемостью по высоте не более 5-7 км.

IRIS-T

Источник изображения: Global Look Press


Впрочем, есть у системы и «слабые места». В основе IRIS-T лежит переделанная ракета «воздух-воздух», а не специально разработанный зенитный боеприпас. Это создает риск не попасть по маловысотным маневренным целям.

Кроме того, у этой ЗРС сложная система наведения. Свой полет ракета сначала корректирует по сигналу GPS, а после включается инфракрасная головка самонаведения. Это делает боеприпас уязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

Главное, что ограниченные поставки даже такой техники как MARS II IRIS-T SLM не способны помочь Украине и повлиять на ход специальной операции. Для такого влияния поставки должны измеряться сотнями боевых машин.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
GMLRS
NASAMS
С-75
Компании
Airbus
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
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