Новый БЛА Концерна ВКО "Алмаз-Антей" поможет в спецоперации на Украине

ЦАМТО, 3 августа. Новый беспилотник разработки Концерна ВКО "Алмаз-Антей" поможет российским подразделениям в разведке и определении целей в ходе военной спецоперации на Украине.

Такое мнение в интервью "РИА Новости" высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее в тот же день Концерн ВКО "Алмаз-Антей" объявил о запуске в опытное производство многофункционального легкого беспилотника.

По словам эксперта, операция показала высокую востребованность у подразделений Сухопутных войск малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, в том числе мультикоптеров.

"Подобного рода системы позволяют подразделениям низшего звена оперативно получать критически важные данные видовой разведки в ближнем радиусе действия, буквально "за холмом" или "за домом", если говорить про работу в городских условиях, существенно повышая их ситуационную осведомленность, а значит, снижая потери и повышая результативность действий в целом", – сказал Д.Федутинов.

Тот факт, что именно российские компании могут не просто закрыть имеющийся их дефицит, но и обеспечить систематическое пополнение естественным образом выбывающих из строя систем "обеспечивает наилучшее решение проблемы, по сравнению с предлагавшимся импортом".

Как сообщил Концерн ВКО "Алмаз-Антей", отображение видео, управление БЛА и ввод полетного задания в новый беспилотник производится с мобильного телефона, планшета или ноутбука. В ближайшее время беспилотник оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео.

Беспилотник обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов (карбон и наполненные полимеры), широкому использованию аддитивных технологий при производстве комплектующих, развивает скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса – 120 км/ч – и имеет лучшие по сравнению с аналогами характеристики по маневренности при низкой себестоимости.

При этом аппараты можно эксплуатировать при высоких ветровых нагрузках и отрицательных температурах, отмечают разработчики.