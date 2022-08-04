Эшелон с танками белорусской команды конкурса "Танковый биатлон" прибыл в Алабино

ЦАМТО, 2 августа. Эшелон с танками и специальной техникой белорусской команды конкурса "Танковый биатлон" прибыл на станцию разгрузки Алабино. Российской стороной организован торжественный прием белорусских военнослужащих и оказана помощь в разгрузке техники.

Танки Т-72, подготовленные на предприятиях оборонного комплекса Республики Беларусь, будут размещены в отдельных боксах парка боевых машин Таманской дивизии, а личный состав – в благоустроенных общежитиях.

В ближайшее время на конкурсе "Танковый биатлон" будет проведена жеребьевка, подготовка техники и 13 августа в 10.00 будет дан старт первому заезду конкурса "Танковый биатлон".

Всего в конкурсе примут участие 22 страны, команды которых будут разбиты на два дивизиона.

В ходе индивидуальной гонки будет определен лучший танковый экипаж. В день закрытия Армейских игр при проведении финальной эстафеты определится лучшая сборная.

Армейские международные игры 2022 года пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.