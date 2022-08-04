Войти
ЦАМТО

Эшелон с танками белорусской команды конкурса "Танковый биатлон" прибыл в Алабино

355
0
0
Т-72Б3 ВС Белоруссии
Т-72Б3 ВС Белоруссии.
Источник изображения: МО РБ

ЦАМТО, 2 августа. Эшелон с танками и специальной техникой белорусской команды конкурса "Танковый биатлон" прибыл на станцию разгрузки Алабино. Российской стороной организован торжественный прием белорусских военнослужащих и оказана помощь в разгрузке техники.

Танки Т-72, подготовленные на предприятиях оборонного комплекса Республики Беларусь, будут размещены в отдельных боксах парка боевых машин Таманской дивизии, а личный состав – в благоустроенных общежитиях.

В ближайшее время на конкурсе "Танковый биатлон" будет проведена жеребьевка, подготовка техники и 13 августа в 10.00 будет дан старт первому заезду конкурса "Танковый биатлон".

Всего в конкурсе примут участие 22 страны, команды которых будут разбиты на два дивизиона.

В ходе индивидуальной гонки будет определен лучший танковый экипаж. В день закрытия Армейских игр при проведении финальной эстафеты определится лучшая сборная.

Армейские международные игры 2022 года пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
27.08.2021
Yahoo News Japan (Япония): российский «Танковый биатлон» — интерес к событию растет
14.03.2019
В сети обсуждаются фото перевернувшегося Т-72 ВС РФ
15.05.2018
"Танковый биатлон" в Приамурье: партизанская деревня и трасса как в Алабино
15.05.2018
В Приамурье российские военные выявят лучших в "Танковом биатлоне"
13.06.2017
Танкисты ЮВО выиграли Всеармейские соревнования по танковому биатлону
15.07.2016
Китайские танки проверят биатлоном
18.08.2014
Модернизированный танк Т-72Б показал свой высокий потенциал на танковом биатлоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:44
  • 2
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 07:23
  • 29872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.08 05:43
  • 85
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 04.08 05:02
  • 17
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 21:04
  • 108
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.08 19:52
  • 1
Шойгу заявил, что ВДВ в ходе спецоперации действуют смело и грамотно
  • 03.08 19:48
  • 1
Заявление официального представителя Минобороны России
  • 03.08 19:10
  • 70
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 18:42
  • 69
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 17:49
  • 4
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»