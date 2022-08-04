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РИА Новости

Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Кадыров: выпускники университета спецназа знакомы с тактикой и стратегией НАТО

ГРОЗНЫЙ, 3 авг – РИА Новости. Прошедшие подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне бойцы знакомы с тактикой и стратегией НАТО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"У нас дополнительно создано три батальона и полк при Министерстве обороны. У нас – все вооружения, которые существуют, самые лучшие в мире. И самые лучшие бойцы, которые знают тактику, стратегию, которую проводят сегодня наемники, инструкторы натовские, американские… Такой инструкторский центр РУС – единственный в России", - сказал Кадыров журналистам.

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Страны
Россия
США
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
NATO
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