Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне

Кадыров: выпускники университета спецназа знакомы с тактикой и стратегией НАТО

ГРОЗНЫЙ, 3 авг – РИА Новости. Прошедшие подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне бойцы знакомы с тактикой и стратегией НАТО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"У нас дополнительно создано три батальона и полк при Министерстве обороны. У нас – все вооружения, которые существуют, самые лучшие в мире. И самые лучшие бойцы, которые знают тактику, стратегию, которую проводят сегодня наемники, инструкторы натовские, американские… Такой инструкторский центр РУС – единственный в России", - сказал Кадыров журналистам.