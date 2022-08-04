"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" запустил в опытное производство многофункциональный легкий беспилотник, сообщили в среду в пресс-службе Концерна.

"Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в концерн, завершает работы по созданию многопрофильного отечественного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна", - сообщили в пресс-службе. Сейчас "уже разработано несколько типов БПЛА и ведется их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии".

Отображение видео, управление БПЛА и ввод полетного задания производится с мобильного телефона, планшета или ноутбука. Беспилотники также поддерживают режим управления с видом от первого лица. При этом для самостоятельного полета вне зоны покрытия канала управления можно предварительно загрузить маршрут полета. В ближайшее время дрон оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео, построенными на базе собственных наработок, что обеспечит повышенную помехоустойчивость с программным шифрованием. Устройство ввода ключа для передачи информации в бортовую часть сопрягается по стандартным USB-протоколам с компьютером или планшетом.

По заявлению концерна, конструкция дрона отличается высокой прочностью и легкостью благодаря применению современных материалов и широкому использованию аддитивных технологий при производстве. Максимальная скорость дрона в 120 километров в час выше аналогов, при этом он более маневренный, выдерживает высокие ветровые нагрузки и низкие температуры. Габариты беспилотника – 250мм х 250мм х 100мм. Дальность канала управления – не менее 5 километров, высота полета – до 3 километров, протяженность маршрута – до 20 километров.

До конца года будет создан собственный полетный контроллер с функцией идентификации и собственным ПО. В начале следующего года специалисты завершат разработку аппаратуры передачи данных канала управления и видеоизображения, а также локализацию производства на предприятиях концерна. Доля российских комплектующих в изделии составит до 90%.