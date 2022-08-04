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РИА Новости

Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт

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Стенд концерна "Алмаз-Антей"
Стенд концерна "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Фото : Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Эксперт Федутинов: новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет российским военным на Украине

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый беспилотник разработки концерна "Алмаз-Антей" поможет российским подразделениям в разведке и определении целей в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости в среду ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее в тот же день Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" объявил о запуске в опытное производство многофункционального легкого беспилотника.

По словам эксперта, операция показала высокую востребованность у подразделений Сухопутных войск малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, в том числе так называемых мультикоптеров.

"Подобного рода системы позволяют подразделениям низшего звена оперативно получать критически важные данные видовой разведки в ближнем радиусе действия, буквально "за холмом" или "за домом", если говорить про работу в городских условиях, существенно повышая их ситуационную осведомленность, а значит, снижая потери и повышая результативность действий в целом", - сказал Федутинов.

Тот факт, что именно российские компании могут не просто закрыть имеющийся их дефицит, но и обеспечить систематическое пополнение естественным образом выбывающих из строя систем "обеспечивает наилучшее решение проблемы, по сравнению с предлагавшимся импортом".

Как сообщил "Алмаз-Антей", отображение видео, управление БПЛА и ввод полетного задания в новый беспилотник производится с мобильного телефона, планшета или ноутбука. В ближайшее время беспилотник оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео.

Беспилотник обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов (карбон и наполненные полимеры), широкому использованию аддитивных технологий при производстве ее комплектующих, развивает скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса – 120 километров в час – и имеет лучшие по сравнению с аналогами характеристики по маневренности при низкой себестоимости.

При этом аппараты можно эксплуатировать при высоких ветровых нагрузках и отрицательных температурах, отмечают разработчики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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