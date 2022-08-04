В МИД РФ заявляют о невозможности возвращения к прежнему сотрудничеству с Западом

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена, взаимодействие с недружественными странами возможно только на "разовой, транзакционной" основе, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", - написал Дробинин в статье для журнала "Международная жизнь". По его словам, "независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена".

Российский дипломат добавил, что нынешняя ситуация "дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года".

По словам Дробинина, Россия вступила "в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США".

"Цель противника - нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента. Нужно понимать, что в лице русофобски настроенного коллективного Запада мы имеем опасного, мотивированного и - несмотря на постепенное и необратимое ослабевание совокупной мощи - все еще сильного соперника, располагающего передовым военно-техническим потенциалом и контролирующего значительную часть глобальных рынков, финансовых ресурсов, логистических цепочек и информационных потоков", - считает автор статья.

Он отметил, что российским интересам отвечает конструктивное взаимодействие со всеми соседями, в том числе в Евро-Атлантике.

"К этой цели нужно стремиться. Но не ценой односторонних уступок - тем более уступок тем, кто открыто объявляет Россию главной угрозой, о чем говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой в конце июня 2022 г. на саммите в Мадриде. В таких условиях сотрудничество с недружественными государствами возможно только на разовой, транзакционной основе - оно может осуществляться лишь там, где это выгодно России и где не существует приемлемой альтернативы", - подчеркнул Дробинин.