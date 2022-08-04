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Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана

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БЛА Shahed 129
Иранский БЛА Shahed 129.
Источник изображения: theiranproject.com

Иран мог поставить России первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на данные разведки из открытых источников пишет американский аналитический Институт по изучению войны (ISW).

Также стало известно, что Тегеран направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения работе с российскими Су-35. Подобные действия могут быть частью соглашения, подписанного сторонами в конце июля, — Иран получает истребители в обмен на дроны.

Кроме того, в ISW считают, что договоренность об увеличении числа пассажирских рейсов между странами Тегеран планирует использовать для приобретения российских боевых самолетов.

26 июля представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави заявил, что страна подписала соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. Также был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым количество авиарейсов между странами будет увеличено до 35 в неделю.

О намерении Тегерана передать Москве несколько сотен беспилотников ранее сообщал и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
Су-35
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
04.08.2022 07:28
Посмотреть на иранские беспилотники и другие достижения ВПК Ирана можно в  видео Iran's defense industry 2022 (All in One) https://www.youtube.com/watch?v=uyemvGMPLJw&t
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