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ЦАМТО

Киев собрал около 20 млн. долл. на "армию" дронов-разведчиков

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АН-БК-1 "Горлица". Украинский беспилотник, разработанный в КБ имени Антонова. Первый полёт совершил в конце 2017 года. Предполагается, что полезная нагрузка "Горлицы" составит 50 кг. На сегодняшний день серийное производство не начато
АН-БК-1 "Горлица". Украинский беспилотник, разработанный в КБ имени Антонова. Первый полёт совершил в конце 2017 года. Предполагается, что полезная нагрузка "Горлицы" составит 50 кг. На сегодняшний день серийное производство не начато.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 3 августа. Украина собрала около 20 млн. долл. на дроны-разведчики в рамках проекта "Армия дронов", 3 августа первая партия мультикоптеров ушла на фронт.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Эти БЛА уже сегодня отправятся на передовую. Среди них – одни из лучших дронов – FLyEye. Их скорость может достигать 160 км/ч, а дальность полета – 60 км. Это позволит разведчикам проникать в тыл противника и получать важную информацию", – сообщил М.Федоров в Telegram.

Вице-премьер отметил, что на "Армию дронов" собрали уже 751 млн. гривен (20 млн. долл.), до конца августа планируется закупка 200 дронов-разведчиков, ведутся переговоры с украинскими производителями беспилотников.

М.Федоров добавил, что украинские войска усилят дроны DJI Matrice 300, беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры. Также он опубликовал фото беспилотников от компаний "Скайтон", SKIF и "Укрджет".

Как отмечает "РИА Новости", "Укрджет" – один из крупнейших украинских беспилотников, находящийся в серийном производстве. Может находиться в воздухе до 10 часов, дальность полета – до 150 км от станции управления. SKIF имеет камеру, которая работает в автономном режиме. "Скайтон" может находиться в воздухе до 20 часов.

Ранее в Генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 км.

В Варшаве 26 июля состоялась презентация концепции создания инновационного центра "Долина дронов". По замыслу, этот центр ускорит внедрение инноваций в сегменте БЛА в Польше и Украине. Концепцию проекта представил экс-директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон, передает "РИА Новости".

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Польша
Украина
Проекты
БПЛА
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